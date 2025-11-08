Ve la luz la esperada nueva película de Antonio Cuadri

Almonte vivió este jueves una jornada histórica con el estreno nacional de 'Te protegerán mis alas', la nueva película del director onubense Antonio Cuadri, que incluye escenas rodadas en el propio municipio y llega precedida por un destacado recorrido de reconocimientos en festivales nacionales e internacionales. El evento sitúa a la localidad en el foco cultural del país y reafirma al Teatro Salvador Távora como un espacio escénico de referencia para la cultura de la provincia de Huelva.

El largometraje, inspirado en hechos reales y en la vida del misionero almonteño José Antonio Rodríguez Bejerano, se estrena en el año en el que se cumplen 30 años de su fallecimiento, otorgando a la cita un profundo valor social y emocional. La proyección, arropada por vecinos, familiares, equipo artístico y representantes institucionales, supuso la primera première nacional de cine celebrada en el municipio.

Al acto asistieron también el alcalde de Almonte, Francisco Bella; la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; y la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almonte, María José Faraco, entre otras personalidades, poniendo de relieve el respaldo institucional a una cita que aúna memoria, identidad y creación artística.

La película, producida por Ulises Producciones y Odeón Media Entertainment, distribuida por Maravillas Films y rodada entre Togo, Melilla y Andalucía, llegará a los cines el próximo 14 de noviembre, tras haber cosechado una relevante trayectoria en festivales. Próximamente, además, formará parte de la programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Trama

«Te protegerán mis alas» narra la historia de Wentinam, un niño huérfano de Togo cuya vida cambia al conocer al misionero almonteño José Antonio Rodríguez Bejerano, quien dedicó su vida a rescatar a miles de menores de la pobreza extrema. Unidos por un vínculo capaz de desafiar fronteras, Wentinam emprende un viaje hacia Europa con el sueño de reencontrarse con él en Sevilla.

Según el propio Cuadri, se trata de «un viaje exterior, pero sobre todo interior, hacia los valores humanos esenciales». El reparto está encabezado por Ibrahima Koné (Wentinam), Nacho López (José Antonio Rodríguez), quienes también estuvieron en Almonte, y Alejo Sauras, Daniel Ortiz, Favour David y Jesús Garrido.

Los asistentes al estreno nacional de 'Te protegerán mis alas' en el Teatro Salvador Távora de Almonte h24

El estreno coincidió con la conmemoración del 30 aniversario del fallecimiento de José Antonio Rodríguez Bejerano, símbolo de entrega y fraternidad, cuyo trabajo como misionero en Kara (Togo) transformó miles de vidas a través de hogares, proyectos educativos y asistenciales que continúan activos en la actualidad. Un legado marcado por la fe, el compromiso social y el profundo vínculo con su tierra.

La cita estuvo precedida por la presentación de la biografía «Corazón de Pastor», de José Miguel Núñez, que profundiza en la dimensión humana y espiritual del misionero a través de cartas personales, testimonios y recuerdos familiares. «José Antonio no solo transformó realidades; inspiró vidas», subrayó el autor durante el acto, destacando la huella de un hombre que convirtió la solidaridad en obra.