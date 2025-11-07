David Morales presenta sus pinturas en Fundación Caja Rural del Sur rindiendo homenaje a José Luis García Palacios

La obra pictórica denominada 'Resonancia interna' de David Morales ya se puede contemplar en la sala en Huelva de la Fundación Caja Rural de Sur hasta el día 24 de noviembre y el artista sorprendió a todos en el acto de apertura de esta al rendir un homenaje a la figura de José Luis García Palacios padre, entregando un cuadro suyo dedicado a quien fuera presidente de la entidad y que en este mes de noviembre se cumplirá un nuevo aniversario de su fallecimiento mientras se encontraba en el 2018 presidiendo un acto de la misma Fundación en la Universidad de Córdoba.

Agradeció tanto las palabras emotivas de David Morales como la creación del retrato de José Luis García Palacios su propia hija, María Luisa García Palacios, quien había abierto el acto de la inauguración de la muestra como responsable de la gestión cultural y de las actividad de los Centros Culturales de la Fundación Caja Rural del Sur recordando a los presentes que en este año se está celebrando también el 25 aniversario de la creación de Caja Rural del Sur y dentro de dos se conmemorarán los 25 años de constitución de la propia Fundación.

María Luisa García Palacios-Álvarez también recordó que David Morales ya tuvo la oportunidad de mostrar sus obras en la sala de la Fundación en el año 2016 y valoró el buen trabajo del pintor con la muestra que ahora presentaba con unos «cuadros que te entran por los ojos» y que «seguro reconocerán las muchas personas que hasta finales de noviembre van a ir visitando la sala de exposiciones».

Por su parte. David Morales agradeció la presencia de destacados representantes de las artes plásticas en Huelva en el acto de apertura y que desde la Fundación se le haya acogido nuevamente valorando la labor que realiza la Fundación Caja Rural del Sur en pro de la cultura en la provincia de Huelva.

David Morales es un artista plástico formado desde temprana edad en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría (Sevilla), donde fue alumno predilecto. Profesional independiente desde hace décadas, ejerce como profesor de Dibujo y Pintura en academia particular desde 1990.Su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas y privadas, destacando instituciones como la Casa de Cultura de Huelva, el Ayuntamiento de Moguer, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, colecciones de entidades como La Caixa, BBVA y Caja Rural, así como en colecciones particulares de España, Alemania y Andorra. Ha realizado exposiciones individuales desde 1988 en diversas salas de Huelva y provincia, incluyendo la Casa de la Cultura José Caballero, la Plaza de Toros de Huelva y el Teatro Felipe Godínez de Moguer.

Participó en exposiciones colectivas de relevancia, como homenajes a artistas onubenses, muestras organizadas por entidades bancarias y culturales, y en el Museo Francisco Cossío (México, 2019). Entre sus premios y reconocimientos figuran el Primer Premio Nacional de Pintura (1996), Mención de Honor (2002), Segundo Accésit en Ayamonte (2004) y varios premios en concursos artísticos locales. Ha sido elegido Onubense del Año en tres ocasiones y ha realizado carteles para hermandades y eventos destacados, como el Festival de Cante Flamenco de Moguer (2021), las fiestas patronales de San Sebastián (2023) y la Velada de Moguer (2025)