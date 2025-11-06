A la venta las entradas para el concierto con el que Pepe Roca se despedirá de los escenarios y rendirá homenaje a su hijo

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, acompañado por el músico onubense, Pepe Roca, ha presentado esta mañana en rueda de prensa el concierto de despedida del artista, cita que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el auditorio de la Casa Colón y en la que compartirá escenario con la Banda Sinfónica Municipal y un numeroso grupo de artistas.

Se trata, tal y como ha explicado el concejal «de una cita histórica para la música onubense, ya que después de más de 50 años de carrera Pepe Roca quiere decir adiós en su tierra, con un concierto de despedida con el que nos llevará a un viaje emocional por las canciones más representativas de su vida artística, incluyendo aquellos temas con los que comenzó su trayectoria junto a Alameda y aquellos que hizo para tantos cantantes». Un espectáculo, ha continuado Molina, «que contará con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, bajo la dirección de Paco de la Poza, y con la colaboración de numerosos artistas invitados, como Argentina o Jarcha, que acompañarán a Pepe Roca en este adiós tan merecido y especial».

El edil ha animado a los onubenses a acompañar a su paisano en esta importante cita y en nombre del Ayuntamiento de Huelva ha agradecido a Pepe Roca «su legado, su generosidad y su aportación a la cultura andaluza y española, merecedores de esta despedida, que esperemos no sea un adiós a la música, sino un hasta siempre lleno de gratitud y admiración».

Artista imprescindible para la música andaluza

Por su parte, Pepe Roca, ha dejado claro que «este concierto es un homenaje a mi hijo, porque José Carlos ha significado todo para mi música» reconociendo que «realmente va a ser un espectáculo irrepetible, que no se volverá a ver, un concierto inolvidable donde todos los participantes son de mi total confianza». Entre los compañeros con los que compartirá escenario, Pepe Roca, más allá de las invitaciones a Argentina y Jarcha, ha mencionado a «Ricky, Álvaro Girón, Manolo Nieto, Manolo León, Álvaro Gandul; Antonio Coronel, Joaquín Brito, Moisés Toscano y Mon Domínguez».

Hablar de Pepe Roca es referirse a un artista imprescindible en la historia musical de Andalucía. Es músico, compositor, cantante y guitarrista, además de uno de los fundadores del mítico grupo de rock andaluz Alameda, donde ejerció como voz principal y guitarra. Su carrera, que se extiende a lo largo de más de cincuenta años, ha sido un ejemplo de compromiso, talento y amor por la música. Su estilo, inconfundible, ha fusionado el rock, el flamenco, la copla y los elementos sinfónicos, creando un lenguaje musical profundamente andaluz, lleno de sentimiento y de raíces.

La presentación del concierto ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Huelva h24

Las entradas para este concierto ya están disponibles en la web www.entradas.huelva.es, así como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.