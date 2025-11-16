El productor de 'La mejor madre del mundo' alaba a su protagonista: «Es tan buena que mucha gente piensa que no es una actriz profesional»

Anna Muylaert llega al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano con su último largometraje, 'La mejor madre del mundo' (Brasil, 2025), que forma parte de la Sección Oficial del certamen onubense. Una reivindicación de la figura de las 'madres coraje' representada en Gal, la protagonista de la última película de la directora brasileña estrenada en la 75 edición de la Berlinale.

Muylaert plasma la historia de una mujer que huye de los reveses que azotan su hogar junto a sus dos hijos pequeños. Un camino repleto de peligros que Gal ha maquillado como una trepidante aventura para convencer a sus hijos. Shirley Cruz, actriz protagonista, construye un personaje inolvidable que ya ha sido premiado en varios festivales.

Durante la presentación de hoy ante la prensa, el productor de la cinta, Gustavo Maximiliano Silva, ha explicado que lo primero que le atrajo de la historia es «que iba a estar dirigida por una gran realizadora con un relato capaz de llegar a mucha gente».

Mujeres con «tremendas dificultades»

De hecho, La mejor madre del mundo viene a reclamar, como ha explicado el productor, «la necesidad de que las madres cuenten con algún tipo de sustento público por parte del Gobierno», debido a las «tremendas dificultades a las que se enfrentan sus vidas diarias».

En este sentido, Silva ha explicado que «el trabajo de escritura realizada por la directora ha sido magnífico, sabiendo reflejar en una historia la realidad por la que atraviesan muchas madres en Brasil». Al tiempo, destacó el trabajo de la actriz protagonista: «es tan buena que mucha gente piensa que no es una actriz profesional».

Gustavo Maximiliano Silva también se refirió a la realidad actual que vive el cine brasileño, con numerosas producciones que alcanzan el éxito internacional. «Desde 2017 a 2022 ha habido un parón en las ayudas gubernamentales, que nos ha afectado, pero no mucho, porque desde hace más de 30 años se viene haciendo un trabajo a largo plazo que ha sido muy beneficioso».

El largo ya ha sido premiado en CineLatino de Toulouse y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, reconociendo el Mejor Guión y a Shirley Cruz como Mejor Interpretación. Anna ya ha dirigido ocho producciones, entre ellas Durval Records, Alvoraba, Don't Call Me Son y The Second Mother, que fue estrenada en Sundance y ganó el premio Público en la sección Panorama de la Berlinale 2015.