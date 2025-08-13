Virginia Saldaña reparte en Ayamonte ejemplares firmados de su cartel de la Semana Santa de Sevilla 2025

Virginia Saldaña, con el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2025

El próximo viernes 15 de agosto la pintora Virginia Saldaña repartirá y firmará a partir de las 22.00 horas carteles de la Semana Santa de Sevilla en el Centro Cultural Casa Grande de Ayamonte, situado en la Calle Huelva 37.

La pintora que en estos días expone en su ciudad natal 'Origen 1993-2025' una retrospectiva de su obra pictórica desde el año 1993 hasta la actualidad y que gracias a la colaboración del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla permite disfrutar del cartel original de la Semana Santa 2025 que tiene a la Macarena como protagonista, a todos los visitantes de la muestra.

La firma que comenzará a partir de las 22.00 horas de este próximo viernes 15 de agosto se prolongará hasta que se agoten los últimos ejemplares que quedan y que la artista reservó pensando en este evento, en su ciudad natal.

La exposición, hasta el 29 de agosto

La muestra, que podrá visitarse hasta el 29 de agosto, se inicia en el año 1993 cuando Virginia Saldaña recibe el premio Novel del Salón Nacional de Pintura de Ayamonte. En el recorrido expositivo se pueden contemplar numerosos cuadros de distintas épocas, hoy en colecciones particulares, así como dos piezas que obtuvieron el premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en los años 2002 y 2004.