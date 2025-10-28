La 30º edición de las 'X Millas del Guadiana' contará con más de 500 atletas

El Ayuntamiento de Ayamonte ha presentado en la mañana de este martes en la sede de la Diputación de Huelva la carrera internacional 'X Millas del Guadiana', que celebrará su 30º edición el próximo domingo 9 de noviembre.

La carrera, de carácter transfronterizo, está organizada por la Comisión Mixta de Deportes integrada por el Patronato Municipal de Deportes del IAyuntamiento de Ayamonte, por la parte española; y por la Cámara de Villa Real de Santo Antonio, Cámara de Castro Marim y Grupo Deportivo Pic Nic, por la parte portuguesa.

En la presentación han intervenido el alcalde de Ayamonte y vicepresidente de la Diputación de Huelva, Alberto Fernández; el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, y el 'chefe de divisão de desporte e juventude' de Vila Real de Santo António, Mario Rolla.

La prueba, de 18 kilómetros de distancia, consta de ocho categorías para atletas mayores de 18 años y premios generales por categorías y por equipos.

El diputado provincial, Juan Daniel Romero, ha destacado del evento «la parte deportiva y también la parte cultural, así como la interrelación entre los dos países». Además, ha señalado que «la prueba está incluida en el Circuito Provincial de la Diputación de Huelva, apostando por el deporte onubense y portugués, interrelacionando, así, sus lazos deportivos».

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha señalado que «se trata de una de las pruebas más demandadas por las zonas geográficas de Andalucía occidental y el Algarve portugués, aunque abarca, además, otros territorios. Aquí se unen ingredientes como buen ambiente, turismo, deporte y diversión, al tiempo que sirve para seguir uniendo territorios, municipios y seguir haciendo vida común en torno al Guadiana.».

Precisamente, el primer edil ayamontino, que ha participado en la prueba en muchas ocasiones, ha puesto en valor, además su «carácter sorprendente, atractivo y único; por lo atractivo de cruzar el puente, contemplan las vistas y disfrutar del entorno».

La presentación de la trigésima edición de las 'X Millas del Guadiana' ha tenido lugar esta mañana en la Diputación de Huelva h24

Este año, la salida será desde Ayamonte, partiendo desde el Estadio Blas Infante a las 11.00 horas, y recorriendo las principales calles y avenidas de la ciudad, hasta desembocar en la salida Ayamonte Norte y la autovía Sevilla-Portugal, adentrándose en el Puente Internacional.

Ya en Portugal, la carrera discurrirá por las vías principales de Castro Marim y Vila Real de Santo António para terminar la meta en la Plaza Marqués de Pombal.

Inscripciones hasta el 4 de noviembre

El Jefe de Deportes portugués, Mario Rolla, ha apuntado que «el año pasado participaron 500 corredores, y este año hay previsión de superar esta cifra».

El evento cuenta con la colaboración de instituciones y empresas que realizan una importante función en su desarrollo, cortes de tráfico, voluntarios en atenciones a deportistas, cronometraje, control de carrera y recorrido, etc.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de noviembre en la web www.crono.aaalgarve.org.