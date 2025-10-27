Los secretos del Bollullos, el líder de la Tercera RFEF

No corren buenos tiempos para el fútbol provincial onubense. El Recreativo de Huelva, máximo representante, milita en la Segunda RFEF, la cuarta categoría de nuestro fútbol, y bajando un peldaño más nos encontramos al Bollullos, el San Roque de Lepe y el Atlético Onubense. Al menos el conjunto condal está haciendo disfrutar a su afición, que sueña con poder ascender a final de temporada para brillar en una división superior.

La pasada campaña el Bollullos CF se quedó a un solo punto de disputar los 'play-offs' de ascenso (el Tomares se hizo con la última plaza) y ahora, y tras un buen papel en pretemporada en la Copa RFEF y la Copa RFAF, ha comenzado de dulce el campeonato en el siempre competitivo grupo X de la Tercera RFEF y marcha líder después de ocho jornadas de la competición.

Sus números son muy positivos, con seis victorias, un empate y una sola derrota, por lo que ha sumado 19 puntos de 24 posibles y distancia en dos al Pozoblanco, precisamente su rival el domingo a las 17.00 horas en el estadio Eloy Ávila Cano en un duelo trepidante, y en tres al Ciudad de Lucena y al Cádiz Mirandilla. Los condales son el segundo mejor ataque del grupo al haber anotado 14 goles, por los 17 del Ciudad de Lucena, mientras que en defensa únicamente han recibido cuatro tantos, siendo el mejor de la categoría empatados con el Córdoba.

¿Cuáles son los secretos de este Bollullos que quiere soñar despierto? La directiva, con el empresario José María Rosado al frente, lleva tiempo haciendo las cosas con cabeza. En verano renovaron a Antonio Calle, exjugador del Decano y que ya cuenta con una buena trayectoria como entrenador. A sus 47 años, el madrileño ya hizo un buen papel y caló en la afición condal en el pasado curso y ahora ha sabido mantener la columna vertebral de su equipo y reforzarlo con jugadores que le han dado un indiscutible salto de calidad para aspirar a cotas mayores.

Uno de ellos es el cancerbero uruguayo Guille Centurión, que llegó procedente del Recre, donde no había gozado de minutos en los dos últimos años, pero que se ha convertido en una pieza indiscutible y se ha adaptado muy bien dentro y fuera del terreno de juego al Bollullos desde el día en el que llegó.

Es el líder de una zaga que tiene muy buenos baluartes con jugadores como el ecuatoriano John Castillo; los hermanos Moi y Juan Becken de La Palma, lugar de donde también procede el central Andrés Pavón; Iñaki Pardo, con experiencia en el filial del Valencia, el Orihuela o el Intercity,; o Fidel Ibáñez, que venía de jugar en clubes como el Xerez CD o el Badajoz.

Calidad arriba con Ceballos y Vargas

También está Juan Carlos Cerpa, que coincide en la plantilla condal con su hermano, el centrocampista Manuel. En la medular está brillando el canterano del Bollullos Sergio Chama, así como Antolín, con bastante experiencia en equipos de su tierra, Córdoba.

Y arriba hay calidad en el conjunto onubense con jugadores con pasado en el Recre como Jorge Ceballos (estuvo la pasada temporada) o Fernando Vargas, que está viendo puerta con facilidad y goza de confianza después de su paso por clubes como La Roda, el Atlético Albacete o el Andratx.

📌 COMUNICADO INFORMATIVO | Venta de entradas anticipadas para el #BollullosPozoblanco



🔊 Los socios/as tendrán que sacar la entrada correspondiente, al ser el partido declarado como, 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙤 𝙙𝙞́𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙘𝙡𝙪𝙗. El precio de la entrada es de 5€. Es imprescindible... 🧵 pic.twitter.com/ypHcMwbzfV — Bollullos CF (@bollulloscf1933) October 27, 2025

Ambos fueron los autores de los goles del importante triunfo logrado este domingo por 0-2 en el derbi en el Ciudad de Lepe. Son garantía de gol en un equipo que practica un fútbol bastante atrevido y que atrás está siendo una roca. Una mezcla perfecta, por lo tanto, para aspirar a todo.