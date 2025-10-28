La onubense Lucía Gómez se cuelga dos oros y una plata en los Campeonatos de Europa Junior y Sub 23

Lucía Gómez Borrego, deportista onubense del Club Halterofilia Tartessos Huelva, ha cuajado una soberbia actuación en el Campeonato de Europa Júnior y Sub 23 disputado en Durres (Albania), donde se ha colgado dos oros y una plata. Gómez se ha proclamado campeona de Europa en dos tiempos y total olímpico, y plata en arrancada, en la categoría de -48.

Según informa la Federación Española de Halterofilia, la española completó seis intentos válidos, alcanzando un total olímpico de 175 kilos, que le otorgó el título continental en la primera jornada del campeonato. Con 77 kilos en arrancada, se aseguró la segunda posición, mientras que sus 98 kilos en dos tiempos le valieron el oro en esa modalidad.

Campeona mundial en mayo

El pasado mes de mayo de este año Gómez ya dio muestras de su nivel internacional al proclamarse Campeona del Mundo de Halterofilia en la categoría de hasta 49kg en el Campeonato Mundial celebrado en Lima, Perú. Logró levantar 76 kilos en arrancada y 93 kilos en dos tiempos.