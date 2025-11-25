El Ayuntamiento homenajeará a Emilio Martín en la Gala Huelva Deporte 2025

La concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha presentado en rueda de prensa la Gala Huelva Deporte 2025, un evento abierto al público que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, en el auditorio de la Casa Colón, a partir de las 17.30h, «y con el que el Ayuntamiento quiere premiar y reconocer los logros de deportistas, equipos y personas relacionadas con el deporte en Huelva».

Se trata, ha explicado la concejal, de una cita en la que los onubenses van a poder arropar y apoyar a sus deportistas «para agradecerles el esfuerzo, la dedicación y el talento en cada una de las diferentes disciplinas que practican, poniendo el foco no sólo en sus éxitos deportivos, que los tenemos, y muchos, sino también en el ejemplo que son para todos al encarnar valores como la superación y la deportividad».

María de la O Rubio, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huelva H24

Así, tal y como ha trasladado la edil, desde el Ayuntamiento de Huelva se ha organizado esta I Gala Huelva Deporte «para devolver a nuestros deportistas en forma de reconocimiento de sus paisanos parte de las alegrías que nos dan con sus triunfos, por lo que quiero aprovechar para invitar a niños, jóvenes y mayores a que el próximo 1 de diciembre se sumen a esta gran fiesta del deporte onubense y disfruten animando desde el patio de butacas a nuestros deportistas».

La envidiable trayectoria de Emilio Martín

Precisamente con este objetivo, además de los reconocimientos a los clubs y deportistas se va a entregar un premio a la trayectoria que, en esta primera edición va a ser para Emilio Martin, «porque el bicampeón del mundo de duatlón ha tenido una trayectoria envidiable que le ha convertido en auténtico referente para jóvenes y mayores, pero sin duda su mejor carrera la está corriendo fuera de las pistas, dónde también está siendo un ejemplo de superación cada día, y por eso creemos que es un digno merecedor de este premio».

Además, entre clubs, federaciones y deportistas individuales, se van a entregar más de 100 agradecimientos para reconocer el esfuerzo, el trabajo, y las horas de entrenamiento y dedicación, «para Huelva es un orgullo y un lujo contar con deportistas de tal alto nivel, y es importante reconocer el trabajo de clubes, entrenadores, deportistas individuales y familias que, día tras día, contribuyen a hacer crecer la actividad deportiva en nuestra ciudad».

De este modo, el próximo lunes día 1, a partir de las 17.30 horas se podrá acceder al auditorio de la Casa Colón, para comenzar a disfrutar de esta fiesta del deporte onubense que estará amenizada por música y otras sorpresas.