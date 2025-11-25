El Ayuntamiento homenajeará a Emilio Martín en la Gala Huelva Deporte 2025

El consistorio onubense reconocerá la trayectoria de un deportista que ha brillado en el atletismo y el duatlón

La cita, de acceso libre hasta completar aforo, tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, a partir de las 17.30 horas, en el auditorio de la Casa Colón

Emilio Martín, reconocido por el COE como uno de los grandes de la historia

El deportista onubense Emilio Martín
El deportista onubense Emilio Martín FB
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha presentado en rueda de prensa la Gala Huelva Deporte 2025, un evento abierto al público que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, en el auditorio de la Casa Colón, a partir de las 17.30h, «y con el que el Ayuntamiento quiere premiar y reconocer los logros de deportistas, equipos y personas relacionadas con el deporte en Huelva».

Se trata, ha explicado la concejal, de una cita en la que los onubenses van a poder arropar y apoyar a sus deportistas «para agradecerles el esfuerzo, la dedicación y el talento en cada una de las diferentes disciplinas que practican, poniendo el foco no sólo en sus éxitos deportivos, que los tenemos, y muchos, sino también en el ejemplo que son para todos al encarnar valores como la superación y la deportividad».

María de la O Rubio, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huelva
María de la O Rubio, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huelva H24

Así, tal y como ha trasladado la edil, desde el Ayuntamiento de Huelva se ha organizado esta I Gala Huelva Deporte «para devolver a nuestros deportistas en forma de reconocimiento de sus paisanos parte de las alegrías que nos dan con sus triunfos, por lo que quiero aprovechar para invitar a niños, jóvenes y mayores a que el próximo 1 de diciembre se sumen a esta gran fiesta del deporte onubense y disfruten animando desde el patio de butacas a nuestros deportistas».

La envidiable trayectoria de Emilio Martín

Precisamente con este objetivo, además de los reconocimientos a los clubs y deportistas se va a entregar un premio a la trayectoria que, en esta primera edición va a ser para Emilio Martin, «porque el bicampeón del mundo de duatlón ha tenido una trayectoria envidiable que le ha convertido en auténtico referente para jóvenes y mayores, pero sin duda su mejor carrera la está corriendo fuera de las pistas, dónde también está siendo un ejemplo de superación cada día, y por eso creemos que es un digno merecedor de este premio».

Además, entre clubs, federaciones y deportistas individuales, se van a entregar más de 100 agradecimientos para reconocer el esfuerzo, el trabajo, y las horas de entrenamiento y dedicación, «para Huelva es un orgullo y un lujo contar con deportistas de tal alto nivel, y es importante reconocer el trabajo de clubes, entrenadores, deportistas individuales y familias que, día tras día, contribuyen a hacer crecer la actividad deportiva en nuestra ciudad».

De este modo, el próximo lunes día 1, a partir de las 17.30 horas se podrá acceder al auditorio de la Casa Colón, para comenzar a disfrutar de esta fiesta del deporte onubense que estará amenizada por música y otras sorpresas.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app