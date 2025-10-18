María Forero presenta su candidatura para el Europeo imponiéndose en el Cross de Aranda de Duero

María Forero es una gran especialista en el campo a través, con medallas en los europeos sub 20 y sub 23, y este año aspira a disputar el primero de categoría absoluta. Ha presentado su candidatura a estar representando a España en el Campeonato de Europa de Cros, que se celebra en Portugal del 14 de diciembre, con una gran victoria en el Cross de la Constitución, en Aranda de Duero (Burgos).

Forero, de 23 años, se ha apuntado la victoria en una prestigiosa prueba del calendario internacional, ante deportistas de mucho nivel, como la ecuatoriana Katherine Tisalema. Completó el podio Lidia Campo y fueron cuarta y quinta Lucía Rodríguez y Fátima Ouhaddou.

El podio masculino lo integraron Aarón Las Heras, el keniano Meshack Kipkurgat y Adam Maijo, cuarto Pablo Sánchez Gómez y quinto Vicente Viciosa.