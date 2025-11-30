Chamba llega al desenlace del Mundial de Ultraman en Hawaii como segundo

El deportista onubense Juan Bautista Castilla 'Chamba' ya es segundo en la clasificación general del Campeonato del Mundo de Ultraman que se celebra hasta hoy en Hawaii.

El triatleta de larga distancia de Valverde del Camino ha finalizado esta noche en segunda posición la etapa dos de la prueba, con un recorrido de 276 kilómetros de ruta en bicicleta entre el Parque Nacional de los Volcanes y la Bahía de Keauhou.

Chamba en el segmento de ciclismo H24

«He conseguido mi objetivo»

Ha sido segundo día de competición de nuevo «realmente duro», a decir de Chamba, donde los primeros 178 kilómetros han sido claves para no perder comba y, finalmente, recortarle tiempo a David Matheson, quien le precedía hasta ayer en la general. «He sufrido muchísimo y el dolor ha sido muy grande en esa primera fase de la carrera, que era de descenso y yo, por mi estatura, no soy buen rodador. Pero tenía que apretar hasta llegar a la segunda parte, que sí era de escalada, que es un terreno donde me siento mucho mas cómodo, como así ha sido y he conseguido mi objetivo de abrirle hueco y terminar segundo». Que es la posición que ocupa también en la clasificación general con un tiempo global de 16:42:55.

Este Campeonato del Mundo de Hawaii finaliza hoy con la doble maratón de 84 kilómetros de carrera a pie desde Hawi hasta Old Airport Park. Será otro día «muy duro», con el reto de recortarle tiempo y acercarse lo más posible al líder, el ruso Max Kniazev. «Pero aquí venimos a eso, a sufrir, pero a disfrutar también. El ultraman es un estilo de vida para mí y es lo que me hace feliz», remarca Chamba.