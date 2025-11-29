El PAN Moguer rescata un punto (23-23)

El PAN Moguer dejó escapar esta tarde dos puntos en el pabellón Zenobia tras firmar un empate (23-23) ante el BM Herencia Ararat en un encuentro marcado por los errores y la irregularidad. A pesar de marcharse al descanso cinco goles arriba (11-6), los amarillos no supieron cerrar un partido que se complicó tras el paso por vestuarios.

El choque comenzó con imprecisiones por parte de ambos equipos, pero el conjunto moguereño logró imponer su ritmo defensivo y aprovechar algunas transiciones para abrir brecha al final del primer tiempo. Sin embargo, los números explican el desenlace: 25 lanzamientos fallados y 16 errores no forzados lastraron de forma decisiva el rendimiento local.

La segunda mitad fue completamente distinta. El BM Herencia fue creciendo a medida que el PAN Moguer acumulaba pérdidas, y terminó por ponerse por delante hasta en dos ocasiones (18-20) a falta de diez minutos. Solo el arreón final y el empuje de la grada permitieron rescatar un punto en un encuentro que deja sabor amargo.

Goleadores

PAN Moguer: Esteban Medina (1), Justo Gómez (2), Juan Domínguez (3), Alejandro Palomo (1), Javier Rengel (7), Daril Lois (3), Diosel Rondón (1), Antonio Soriano (3), Iván Pérez (2).

BM Herencia Ararat: Daniel López (1), Marius Sirbu (1), Pedro Gómez-Calcerrada (4), Jonathan Valero (6), Carlos Vélez (2), Javier Galán (6), Rafael Moya (3).