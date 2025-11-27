Chamba encara en Hawaii el objetivo de revalidar el título mundial de Ultraman: «Aspiro a repetir el sueño»

El deportista onubense 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗮𝘂𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮 'Chamba'𝗖encara este próximo fin de semana en Hawaii la reválida de su título de campeón del mundo de Ultraman logrado el pasado años en el mismo escenario.

Entre este viernes 28 y el domingo 30 el triatleta de larga distancia de Valverde del Camino afrontará una de las pruebas más exigentes del mundo, que sólo disputa un selecto grupo de 20 competidores clasificados. Todos ellos tienen por delante 10 kilómetros a nado en aguas abiertas, 420 en bicicleta y 84 de carrera a pie, una doble maratón.

Chamba se encuentra desde hace ya varios días en Hawaii sometido a un intenso plan de entrenamiento enfocado, sobre todo, a la aclimatación a las condiciones meteorológicas de la isla y del propio circuito.

Falta de patrocinadores

Al respecto explica que «una vez más he tenido que venir con el tiempo justo para esa aclimatación. Por desgracia, la falta de los patrocinios que me aporten los recursos económicos que me permitan competir en igualdad de condiciones con mis rivales aquí me limita mucho a la hora de planificar, por ejemplo, todo el trabajo previo, cmo la estancia en Hawaii durante más días de los que hemos podido venir mi equipo y yo».

Añade que «como siempre digo, trato de superar ese handicap, como todos los demás, con trabajo, mucho esfuerzo y la máxima ilusión por poder estar en una prueba tan selecta como ésta, con los mejores del mundo y, por qué no, aspirando a repetir el sueño alcanzado el año pasado».

El ultraman onubense ya se convirtió en 2023 en el primero de España en subir al podio en todas las pruebas del Campeonato del Mundo, un registro coronado con su triunfo en Hawaii en 2024.