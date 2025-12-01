Chamba, subcampeón mundial de Ultraman en Hawaii: «Qué difícil es seguir ahí arriba»

Juan Bautista Castilla 'Chamba' se ha proclamado en Hawaii subcampeón del mundo de Ultraman tras ser tercero en la última prueba de la competición, una doble maratón de 84 kilómetros entre la ciudad de Hawi y Old Airport Park con un tiempo de 6:48:42. Sólo el ruso Max Kniazev ha sido más rápido que Chamba en el conjunto de los 515 kilómetros a nado en aguas oceánicas, en bicicleta en ruta y la doble maratón a pie que han compuesto este campeonato, que ha disputado una veintena de corredores, lo que da muestras de su nivel de exigencia.

El deportista de Valverde del Camino considera «más que cumplido» su objetivo en este último día de competición, en el que, como esperaba, se ha corrido «muy rápido» desde la salida por el ritmo que impusieron el japonés Matsuda Terumasa y el canadiense David Matheson. «Ambos venían de obtener excelentes triunfos en Canadá y Florida y sabía que iban a apostar fuerte por disputar el subcampeonato, así que la estrategia ha sido correr igual de rápido que ellos, para lo que debía mantener mi cabeza muy fría y un altísimo nivel de concentración», explica Chamba.

H24

Mejor tiempo que el pasado año

Cómo no habrá sido de disputado este Campeonato del Mundo de Hawaii que el onubense, siendo subcampeón, lo ha completado en menos tiempo que el año pasado, cuando se proclamó campeón. En 2025 ha registrado una marca final de 23:31:37 por la de 25:06:16 de 2024. «Esto confirma lo difícil que es mantenerse arriba, competir en pruebas como ésta y medirte con atletas tan preparados. Pero esto es justamente lo que me hace feliz: comprobar que estoy entre ellos, y que aún tengo margen de mejora, lo que me motiva, incluso, más que los meros resultados», afirma el ultraman onubense.

Una vez cruzada la meta, Chamba se ha acordado, en primer lugar, de su abuelo -ya fallecido- en el día de su cumpleaños, 1 de diciembre, una de las personas más importantes de su vida. Como de su mujer y sus hijos, sus padres, su hermana y el resto de su familia, «que saben respetar y apoyar mis sacrificios por dedicarme al ultraman como un estilo de vida». También de su equipo, «que son imprescindibles y la clave de todo», a todas las personas que le han arropado e inundado de mensajes durante el campeonato y a sus patrocinadores. «Aunque ojalá cada año se sumen más y haya más sponsors que crean en mí porque participar en una prueba como ésta cuesta cada vez más trabajo», reconoce el ultraman onubense.