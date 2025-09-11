El desafío extremo de la Huex Non Stop: 400 kilómetros en bici con salida y llegada a Cartaya

La Diputación de Huelva ha acogido este jueves la presentación oficial de la Huex Non Stop 2025, uno de los mayores desafíos de ultradistancia en bicicleta del país. La prueba se celebrará este fin de semana , entre el 12 al 14 de septiembre, con salida y meta en el Paseo Marítimo de El Rompido.

La Huex Non Stop recorre 400 kilómetros divididos en siete tramos, atravesando la provincia de Huelva desde la costa hasta la sierra. Su trazado combina vías verdes, entornos mineros, pueblos con historia y paisajes naturales «únicos» que «convierten a la provincia en un auténtico escenario ciclista», han indicado en una nota la Diputación y la organización de la prueba.

En esta edición se han inscrito más de 170 participantes de diferentes nacionalidades, con un 60% procedente de fuera de la provincia de Huelva. Tras la propia provincia y Sevilla, Madrid será la tercera más numerosa en número de corredores. Además, la prueba cuenta con casi un 10% de participación femenina y más de 65 ciclistas que afrontarán el reto en solitario, confirmándose esta modalidad como la más demandada. Además, se contará con la presencia de corredores internacionales procedentes de Brasil, Portugal, Suiza, Austria y Rusia.

Tierra de ciclismo

El diputado provincial de Deportes, Juan Daniel Romero, destacó durante la presentación que «la HUEX NON STOP es una prueba que abre la puerta de la provincia de Huelva al resto de España y el mundo. Una tierra de descubridores, un ejemplo perfecto de cómo deporte y territorio pueden ir de la mano. Para la Diputación es un orgullo apoyar esta prueba, que no solo proyecta la imagen de Huelva como tierra de ciclismo, sino que también atrae turismo, dinamiza la economía y pone en valor nuestro patrimonio natural y cultural», añadió.

Por su parte, Felipe Toledo, director deportivo de TerraIncognita Sport, organizadora del evento, subrayó que «no es solo una prueba deportiva», sino «una experiencia transformadora que pone en el ojo de mira a esta magnifica provincia». «Huelva nos regala un territorio único y gracias al apoyo de la Diputación, de los municipios de paso y al esfuerzo de todo su equipo de la Diputación podemos seguir consolidando este reto como referencia nacional e internacional», ha subrayado.

La corredora austriaca Anna Bachmann, especialista en ultradistancia y una de las participantes internacionales de esta edición, explicó que ha competido en pruebas por toda Europa, «pero la Huex Non Stop tiene algo distinto que he podido comprobar en estos días reconociendo parte del recorrido». «Es un reto exigente, largo y duro, donde la nutrición durante la prueba y una buena técnica de navegación son puntos claves que marcarán la diferencia en este gran desafío. Me gustaría ser motivación para que otras mujeres puedan estar en la línea de salida de ediciones futuras«, remarcó. Para más información los interesados pueden visitar la web: www.huex.bike.