Queda suspendido el Cross del Agua de Galaroza

El Cross del Agua 'Memorial Enrique Valle' de Galaroza, previsto para este domingo 30 de noviembre, ha quedado suspendido. La clásica prueba del Circuito Provincial de la Diputación de Huelva, iba a cumplir su vigésimo cuarta edición.

El Ayuntamiento de Galaroza ha informado a través de las redes sociales que la carrera queda suspendida «debido a un motivo completamente ajeno a la organización, viéndonos obligados, de manera excepcional, a detener su celebración».

«Agradecemos profundamente el compromiso de corredores, clubes, voluntariado, patrocinadores y vecinos, cuya dedicación ha mantenido vivo el espíritu del Memorial Enrique Valle durante tantos años», ha concluido el consistorio serrano.