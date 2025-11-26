Atletismo

Queda suspendido el Cross del Agua de Galaroza

El Ayuntamiento señala que el motivo de la suspensión es «completamente ajeno a la organización»

Alí El Fghir y Raquel Pérez conquistan el Cross del Agua

Galaroza no celebrará este año el Cross del Agua
Galaroza no celebrará este año el Cross del Agua FB
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Cross del Agua 'Memorial Enrique Valle' de Galaroza, previsto para este domingo 30 de noviembre, ha quedado suspendido. La clásica prueba del Circuito Provincial de la Diputación de Huelva, iba a cumplir su vigésimo cuarta edición.

El Ayuntamiento de Galaroza ha informado a través de las redes sociales que la carrera queda suspendida «debido a un motivo completamente ajeno a la organización, viéndonos obligados, de manera excepcional, a detener su celebración».

«Agradecemos profundamente el compromiso de corredores, clubes, voluntariado, patrocinadores y vecinos, cuya dedicación ha mantenido vivo el espíritu del Memorial Enrique Valle durante tantos años», ha concluido el consistorio serrano.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app