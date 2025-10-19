El PAN Moguer encaja la segunda derrota de la temporada en Palma del Río

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer cayó derrotado por 21-18 en su visita al ARS Naranjas de Palma del Río, que le superó en la tabla tras el duelo. Es la segunda derrota del equipo moguereño esta temporada, en la que continúa con un balance positivo, con tres victorias un empate y dos derrotas en seis duelos.

El conjunto amarillo se adjudicó el primer parcial con un 1-3, pero el equipo local reaccionó y se situó 4-3. El equipo de Moguer volvió a tomar la iniciativa y fue cerrando hasta el descanso cada parcial con una ventaja de un gol (10-11).

En otro buen arranque en la segunda parte, el cuadro entrenado por Javier Ollero logró una máxima renta de cuatro goles (10-14) con un parcial de 0-3, pero el equipo cordobés fue limando diferencias hasta empatar a 10 minutos para el final (14-14).

Siguiendo esa tendencia el conjunto local redondeó un parcial de 5-1 para mandar de dos goles a falta de cinco minutos (17-15) y terminar ganando de tres (21-18).

Máximos goleadores

Los más destacados en ataque del conjunto amarillo fueron Carlos González y Daril Lois González, ambos con cuatro goles, por los tres de Antonio Soriano Ortega. Dos sumaron Diosel Rondón e Iván Pérez.