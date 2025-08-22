La tercera edición del Spartan Tenis Tour hace parada en Huelva El Bellavista Huelva Club acoge la única prueba nacional que se disputa en la provincia onubense A este torneo le sucederá otra prueba del Circuito Young Tour

Desde el pasado día 20 hasta el domingo próximo, se está celebrando en las renovadas instalaciones del Bellavista Huelva Club, en Aljaraque, el torneo correspondiente al Spartan Tenis Tour, uno de los circuitos nacionales más prestigiosos.

En las pistas aljaraqueñas ya se están midiendo varias de las mejores raquetas nacionales en un evento que contará está vez con casi un centenar de participantes.

El acceso a las instalaciones del Bellavista Huelva Club es completamente libre, de modo que los aficionados al tenis de la provincia ya pueden disfrutar de magníficos partidos que disputan jugadoras y jugadores con gran talento y proyección.

Circuito Young Tour

Igualmente, se celebrará un segundo torneo nacional, está vez correspondiente al Circuito Young Tour el próximo mes en el Bellavista Huelva Club, poniéndose de manifiesto su compromiso decido con la proyección y la calidad del tenis en Huelva.