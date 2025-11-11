AONES, Feafes y Ademo triunfan en los Premios al Valor Social 2025 de Moeve en Huelva

Los Premios al Valor Social de este 2025 tienen ya dueños. Fundación Moeve ha dado a conocer las entidades ganadoras en su edición de este año en Huelva, reconociendo la labor de AONES, Feafes Huelva y Ademo. Los proyectos presentados por estas organizaciones han sido premiados «por sus enfoques innovadores, por su forma de hacer partícipes del desarrollo de estos a los beneficiarios y por su perdurabilidad en el tiempo».

AONES ha sido distinguida por su proyecto Energía que transforma: fotovoltaica con impacto terapéutico, un proyecto que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de personas con discapacidad intelectual, mediante un modelo innovador que combina sostenibilidad energética y atención terapéutica especializada.

Por otro lado, Feafes ha sido reconocida por La Ardea: Santuario Verde de Autocuidado, proyecto que propone la rehabilitación de un espacio público en desuso para transformarlo en un santuario verde de autocuidado y biodiversidad. La iniciativa combina salud mental, inclusión social y sostenibilidad ambiental, y se desarrollará en coordinación con ayuntamientos de la provincia de Huelva, el Departamento de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva y el voluntariado corporativo de Moeve.

Finalmente, Ademo ha recibido el galardón por su proyecto Impresión 3D para la vida: personas que diseñan su autonomía, un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas, así como la de sus familias, mediante el uso combinado de la impresión 3D y el escaneo 3D como herramientas de innovación social y rehabilitación.

Entrega en diciembre

El jurado de los Premios al Valor Social estuvo presidido por Javier José Manuel Borrero, delegado del de inclusión social, familia y juventud de la Junta de Andalucía, Adela de Mora, concejala del Ayuntamiento de Huelva, Carmen González, concejala del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Teresa Pulido, de CCOO, y Jesús Velasco y Narciso Rojas por parte de fundación Moeve.

La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 16 de diciembre de 2025 en un acto que reunirá a representantes institucionales, entidades sociales y miembros de la comunidad. Con esta iniciativa, fundación Moeve reafirma su compromiso con las entidades que están más cerca de las personas, y que trabajan directamente en el territorio, con colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión.

Los Premios al Valor Social nacieron en Huelva hace 21 años con el objetivo de reconocer iniciativas que generan impacto real en las personas y en su entorno. Desde entonces, se han convertido en un referente en Huelva, además de Canarias, Madrid, y el Campo de Gibraltar, destacando por su capacidad para visibilizar proyectos que transforman vidas desde lo local, con innovación, enfoque en la transición ecológica justa, y con cercanía en los territorios en los que fundación tiene su actividad.

Fundación Moeve es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades locales en las que su fundadora, Moeve, desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de Fundación Moeve son personas, biodiversidad e innovación social.