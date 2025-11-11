AONES, Feafes y Ademo triunfan en los Premios al Valor Social 2025 de Moeve en Huelva
AONES, Feafes Huelva y Ademo son los ganadores con proyectos de los que el jurado ha destacado su innovación y espíritu colaborativo
La entrega de premios será el 16 de diciembre en Huelva
Premios al Valor Social 2025: Fundación Moeve destinará hasta 375.000 € para impulsar proyectos contra la vulnerabilidad
Estos son los tres proyectos ganadores de los Premios al Valor Social de Fundación Moeve en Huelva
Los Premios al Valor Social de este 2025 tienen ya dueños. Fundación Moeve ha dado a conocer las entidades ganadoras en su edición de este año en Huelva, reconociendo la labor de AONES, Feafes Huelva y Ademo. Los proyectos presentados por estas organizaciones han sido premiados «por sus enfoques innovadores, por su forma de hacer partícipes del desarrollo de estos a los beneficiarios y por su perdurabilidad en el tiempo».
AONES ha sido distinguida por su proyecto Energía que transforma: fotovoltaica con impacto terapéutico, un proyecto que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y la autonomía personal de personas con discapacidad intelectual, mediante un modelo innovador que combina sostenibilidad energética y atención terapéutica especializada.
Por otro lado, Feafes ha sido reconocida por La Ardea: Santuario Verde de Autocuidado, proyecto que propone la rehabilitación de un espacio público en desuso para transformarlo en un santuario verde de autocuidado y biodiversidad. La iniciativa combina salud mental, inclusión social y sostenibilidad ambiental, y se desarrollará en coordinación con ayuntamientos de la provincia de Huelva, el Departamento de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva y el voluntariado corporativo de Moeve.
Finalmente, Ademo ha recibido el galardón por su proyecto Impresión 3D para la vida: personas que diseñan su autonomía, un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas, así como la de sus familias, mediante el uso combinado de la impresión 3D y el escaneo 3D como herramientas de innovación social y rehabilitación.
Entrega en diciembre
El jurado de los Premios al Valor Social estuvo presidido por Javier José Manuel Borrero, delegado del de inclusión social, familia y juventud de la Junta de Andalucía, Adela de Mora, concejala del Ayuntamiento de Huelva, Carmen González, concejala del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Teresa Pulido, de CCOO, y Jesús Velasco y Narciso Rojas por parte de fundación Moeve.
La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 16 de diciembre de 2025 en un acto que reunirá a representantes institucionales, entidades sociales y miembros de la comunidad. Con esta iniciativa, fundación Moeve reafirma su compromiso con las entidades que están más cerca de las personas, y que trabajan directamente en el territorio, con colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión.
Los Premios al Valor Social nacieron en Huelva hace 21 años con el objetivo de reconocer iniciativas que generan impacto real en las personas y en su entorno. Desde entonces, se han convertido en un referente en Huelva, además de Canarias, Madrid, y el Campo de Gibraltar, destacando por su capacidad para visibilizar proyectos que transforman vidas desde lo local, con innovación, enfoque en la transición ecológica justa, y con cercanía en los territorios en los que fundación tiene su actividad.
Fundación Moeve es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades locales en las que su fundadora, Moeve, desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de Fundación Moeve son personas, biodiversidad e innovación social.
