Estos son los 24 galardonados de Huelva por el Día del Comercio

Huelva Comercio, con la colaboración de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Autoridad Portuaria de Huelva y la Junta de Andalucía, ha celebrado este miércoles la novena edición del Día del Comercio de la Provincia de Huelva, un acto que ha reconocido la trayectoria y dedicación de 24 profesionales del sector, entre empresarios y trabajadores de distintos municipios onubenses.

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, destacó en su intervención el profundo compromiso del comercio de proximidad con la vida económica y social de la provincia, subrayando que los premiados «son ejemplo de constancia, servicio y vocación», y que detrás de cada negocio existe una historia de esfuerzo, familia y vinculación estrecha con los barrios y pueblos de Huelva.

Gemio puso en valor el papel del pequeño comercio como generador de empleo, dinamizador de las calles y sostén de la actividad económica local, defendiendo la importancia del trato humano, la cercanía y la confianza frente a la creciente competencia del comercio digital

El presidente de Huelva Comercio alertó también sobre las dificultades actuales del sector —inflación, pérdida de poder adquisitivo y presión competitiva— y reclamó una mayor interlocución con las administraciones para impulsar políticas reales que apoyen a pymes y autónomos. Defendió la recuperación de los periodos tradicionales de rebajas, la puesta en marcha de planes económicos específicos y la creación de Oficinas Técnicas de apoyo digital que ayuden a modernizar los comercios y hacerlos más competitivos

Gemio afirmó que proteger al comercio local es «proteger la vida de nuestros pueblos y ciudades», apeló a campañas de sensibilización que pongan en valor el consumo local y recordó el papel del comercio como elemento clave para el turismo y motor de otros sectores económicos. Concluyó reafirmando el compromiso de la asociación con la innovación, la cooperación y la defensa del modelo comercial tradicional de la provincia.

Premios Huelva Comercio 2025

- Empleada Dña. Ascensión Pérez Renoso (Susi) De La Empresa Melli Automoción

- Empresario D. Agustín Durán Romero De La Empresa Tejidos Agustín

- Empresa Ayapunt, S.A.

- Empresa Comercial Reina Del Guadiana, S.L.

- Empresa Joyería Jayma

-Empresa Los Sabores De La Abuela

- Empresa Confitería Nuestra Señora Del Valle (Premio Propuesto Por Apyme La Palma)

- Empresa Pescados Y Mariscos Pedro Ornedo

- Empresa H.T. Ariasol De La Localidad De El Campillo

- Empresa Autoservicios Venegas

- Empresa Sumhtec

- Empresa Jamones Casa Esteban

- Empresa Bayobikes

- Empresa Floristería La Floreá

- Empresa Soporttec

- Empresa Nuno Móvil

- Empresa Calzados Mirenay

- Empresaria Dña. Montse Raya

- Empresa Déjate Llevar

- Empresa Restaurante Amor Amar Puerto

- Empresa Azulejos Del Vado

- Canal Sur

- Confederación Andaluza De Comercio (Cac)

- Fundación Caja Rural Del Sur