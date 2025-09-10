Mercadona busca personal sin experiencia para sus tiendas y ofrece más de 2.000 euros al mes

La cadena de supermercados lanza nuevas ofertas de empleo en toda España con contratos indefinidos, formación desde el primer día y sueldos que pueden alcanzar los 2.280 euros mensuales.

Mercadona ha abierto un gran número de vacantes en su portal de empleo para reforzar tanto sus tiendas como sus bloques logísticos en diferentes ciudades de España. Lo más destacado de esta convocatoria es que no se exige experiencia previa, ya que la empresa ofrece formación desde el primer día para facilitar la adaptación al puesto.

¿Cuáles son las condiciones y los salarios?

Los puestos ofertados son principalmente de personal de supermercado y preparadores de pedidos en centros logísticos. La compañía ofrece contratos indefinidos desde el inicio y distintas modalidades de jornada laboral:

- Jornada completa (40 horas semanales, 5 días de trabajo y 2 de descanso): salario inicial de 1.685 euros brutos al mes, con progresión hasta 2.280 euros brutos mensuales según antigüedad y puesto.

- Jornada parcial de 22,5 horas (3 días por semana): sueldo desde 948 euros hasta 1.283 euros brutos al mes.

- Jornada parcial de 15 horas (2 días por semana): retribución entre 632 y 855 euros brutos mensuales.

Además, los trabajadores pueden acceder a pluses adicionales en función de las condiciones del puesto, como trabajo nocturno, en frío, en altura o en festivos.

Amplia cobertura territorial

Las ofertas están disponibles en varias provincias, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia (Riba-roja de Túria), Zaragoza o Sevilla, además de distintos centros de distribución repartidos por el país. Todas las vacantes se publican y actualizan en el portal de empleo de Mercadona.

Una compañía que destaca por sus condiciones laborales

La compañía presidida por Juan Roig ha sido reconocida recientemente por el Financial Times como el mejor supermercado para trabajar en España, gracias a su política de promoción interna, la estabilidad contractual y el reparto de beneficios entre la plantilla.

En un contexto en el que el salario medio en España ronda los 2.300 euros brutos mensuales, estas condiciones convierten a las nuevas vacantes de Mercadona en una oportunidad atractiva para quienes buscan un empleo estable, bien remunerado y sin necesidad de experiencia previa.