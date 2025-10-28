Así son los nuevos pisos a la venta en Huelva: tienen terraza, piscina y hasta un restaurante

El Ensanche Sur va a transformar urbanísticamente Huelva capital en los próximos años de la mano de varios promotores que construirán allí edificios, algunos de ellos de lujo. Uno de los más relevantes llegará de la mano de Urbanz, que ha adquirido la parcela MR-01 -justo entre la rotonda en la que acaba la calle Villa de Madrid y el colegio Muelle del Tinto- para desarrollar un ambicioso proyecto residencial.

Sobre esta parcela, con capacidad para 17.000 metros de edificación, se alzarán tres torres de 14 plantas en las que se distribuirán un total de 149 viviendas, en lo que será el futuro residencial 'William Martin Living'. Las torres se alzarán cerca del lugar donde en su día se ubicó el consulado alemán, uno de los escenarios clave en la célebre 'Operación Carne Picada' del supuesto militar británico en el que se inspira el proyecto.

Esta nueva cooperativa de viviendas se construirá en la parcela MR-01 del Ensanche Sur, junto al antiguo Colegio de Ferroviarios y al lado del barrio de Pescadería y de la avenida de Italia que está a sólo un paso andando del centro de la capital onubense. Las viviendas de las tres torres están basadas en la sostenibilidad y la eficiencia energética, con espacios comunes que incluyen piscinas panorámicas, gimnasio, coworking, zonas verdes y terrazas, según señalan sus promotores.

La arquitecta responsable, Laura Calderón, ofreció la semana pasada, durante la presentación, varios detalles sobre una promoción que contempla viviendas de entre uno y cuatro dormitorios que se distribuirán en tres edificios que compartirán zonas comunes en la planta baja y la entreplanta, además de «varias piscinas panorámicas» en la cubierta. Así, la idea es que bajo estas tres torres se ubiquen cafeterías, supermercados y gimnasios «que ofrezcan todo lo que una persona necesita para vivir».

Desde la promotora Urbanz consideran que las vistas, especialmente desde los pisos altos, se perfilan como uno de los grandes atractivos del proyecto residencial 'William Martin Living'.

Comercialización

La comercialización correrá a cargo de Amansur, empresa especializada en la gestión de promociones inmobiliarias en Andalucía. Su CEO, Juan Manuel Almansa, ha compartido en sus redes sociales un vídeo que resulta fascinante sobre lo que se prevé que sea este futuro proyecto residencial en la zona del Ensanche Sur de Huelva capital.