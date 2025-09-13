Solvia pone un piso a la venta en Huelva por 60.000 euros: tiene tres dormitorios y dos baños

Inmediaciones de la entrada a la vivienda en venta en Huelva por Solvia

Encontrar una vivienda en la capital onubense por un precio ajustado últimamente no es tarea fácil. Sin embargo, algunos barrios aún cuentan con opciones más asequibles, como esta que recientemente ha anunciado en su portal la inmobiliaria Solvia: un piso en la calle Salvador Rueda, en la zona de La Hispanidad, que sale a la venta por 60.000 euros.

Se trata de una opción dirigida tanto a familias que buscan su primera residencia como a pequeños inversores que quieran entrar en el mercado de Huelva. La vivienda está ubicada en una zona residencial consolidada -próxima a la Avenida Andalucía-, bien comunicada con el resto de la ciudad y próxima a servicios básicos como centros de salud, supermercados, colegios y zonas verdes.

Además de su precio competitivo, el inmueble destaca por contar con tres dormitorios y dos baños, una configuración poco habitual en esta franja económica, lo que lo convierte en una oportunidad atractiva dentro del mercado actual. Eso sí, el inmueble, a juzgar por las fotos, precisaría de una reforma integral.

Así es el piso en venta

El piso tiene una superficie construida de 64 metros cuadrados (51,3 metros cuadrados útiles) y se distribuye en salón-comedor, cocina independiente, tres dormitorios y dos baños. Según el anuncio de Solvia, la vivienda se encuentra en un entorno urbano con acceso directo a la Avenida de Andalucía, la H-30 y la N-435, lo que facilita la conexión tanto con el centro de la ciudad como con otros municipios de la provincia.

La zona dispone de transporte público, con varias paradas de autobús cercanas (líneas 4, 4CE, 5, 6, 7, 7H, 7HP y 8) y la estación de tren a solo once minutos en coche. Entre los puntos de interés más próximos se encuentran el Parque Moret, el centro comercial Holea y el Campus Universitario del Carmen.

Según la calculadora de hipotecas de la web de Solvia, esta se quedaría en unos 202 euros al mes.

Solvia, una de las grandes inmobiliarias del país

Solvia es una de las principales compañías inmobiliarias a nivel nacional. Fundada en 2008 como filial del Banco Sabadell, en 2019 fue adquirida por el fondo sueco Intrum, especializado en gestión de activos. Hoy ofrece servicios de compraventa y alquiler de viviendas, oficinas, locales, suelos y activos singulares.

Con una red comercial que cubre todo el territorio nacional y una fuerte presencia digital a través de su portal solvia.es, la firma se ha consolidado como una de las grandes referencias del sector inmobiliario español. Su cartera incluye tanto activos de particulares como de grandes tenedores y entidades financieras, lo que le permite ofrecer una amplia variedad de inmuebles a diferentes perfiles de comprador.