Seleccionan a 500 trabajadores de Honduras para la campaña de la fresa de 2026

Asaja-Huelva ha realizado un balance «muy positivo» del proceso de selección de temporeros en Honduras, ya que se han cubierto los 500 puestos asignados a las organizaciones participantes para la próxima campaña de frutos rojos en la provincia de Huelva.

Según ha indicado la entidad en su web, han destacado la «excelente organización» del proceso, así como el «estupendo perfil de los candidatos seleccionados», personas procedentes en su mayoría del entorno rural, con experiencia agrícola, «lo que garantiza un desarrollo eficiente y responsable de la campaña».

«Queremos agradecer especialmente la visita y el apoyo del Gobierno de Honduras, representado por el ministro de Trabajo, Wilmer Fernández, quien ha seguido de cerca todo el proceso y ha colaborado activamente para que la selección se desarrollara con total normalidad y eficacia«, han señalado.

Una campaña «ordenada, sostenible y con garantías»

Asimismo, se ha puesto en valor el «magnífico» clima de colaboración y coordinación entre todas las organizaciones participantes, que «ha sido clave para el éxito de esta misión». «Desde Asaja-Huelva seguimos trabajando para asegurar una campaña ordenada, sostenible y con garantías tanto para el sector como para las personas trabajadoras«, han finalizado.

De este modo, Asaja-Huelva desarrolló la semana pasada en Honduras, junto a otras organizaciones agrarias, un proceso de selección de personal en origen para cubrir parte de la mano de obra necesaria en la próxima campaña de frutos rojos de la provincia. La responsable del Departamento de Contratación de la organización agraria, Chantal Buisan, viajó al país centroamericano llevando a cabo una intensa agenda de trabajo que se prolongó cuatro días.

Así, se han realizado entrevistas a candidatos --hombres y mujeres de distintas edades-- con perfiles considerados «muy adecuados para las labores agrícolas». La mayoría procede del entorno rural y cuenta con experiencia en trabajos del campo, un aspecto especialmente valorado por las empresas productoras de berries de Huelva.

Entre los aspirantes se encuentran numerosas personas con familiares que ya trabajan en la provincia, con quienes mantienen contacto y de quienes han recibido referencias positivas sobre su experiencia laboral en España.

El objetivo de esta misión es seleccionar a 500 personas trabajadoras en total, que viajarán a Huelva en las próximas semanas para incorporarse a las plantaciones de frutos rojos.