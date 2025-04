La hermandad de la Puebla del Río retira el cartel acusado de plagio: «Esta aficionada lo hizo sin mala fe y me han pedido disculpas»

La hermandad del Rocío de La Puebla del Río ha zanjado la polémica generada en torno a su cartel de este año tan sólo horas después de que el artista sevillano Fernando Aguado lamentara públicamente a través de sus redes sociales el plagio de la obra respecto al cartel que él mismo realizó para la hermandad del Rocío de Huelva en el año 2018.

La hermandad ha decidido no editar el cartel (ya lo ha eliminado incluso de sus redes sociales) que presentó públicamente esta semana, obra de Fidela Cabello, hermana de la corporación y pintora aficionada, y es que se puede apreciar como las obras prácticamente son idénticas, estando ambas protagonizadas por un romero vestido de corto al que no se le ve la cara con una idéntica postura y gesto de devoción. Fue este periódico el que publicó este miércoles por la noche el sospechoso parecido entre ambas obras poco después de la presentación en la hermandad sevillana.

A raíz de esa noticia, Aguado hizo un comentario en su perfil de la red social Facebok donde se lamentaba que la fuente de inspiración de Fidela Cabello no podía ser otra que su propio cartel, ya que «no existe una foto así al ser un autorretrato mío donde no se me ve el rostro», calificándolo como «una falta de respeto hacia mi obra y una flagrante y absoluta falta de creatividad».

«Ellos no tienen por qué conocer mi obra al completo»

En conversación con Huelva24, el artista sevillano declaraba este jueves que por la mañana «la hermandad se había puesto en contacto conmigo para disculparse porque esta mujer es una aficionada y ha hecho esto con todo su desconocimiento y sin mala fe. Si lo hubiese hecho un profesional con mala leche y con falta de ética me habría enfadado más pero no ha sido el caso. Han analizado los dos carteles y han visto claramente que se trataba de un plagio, por lo que han decidido no editarlo».

Añadía también, queriendo darle ya carpetazo al asunto de manera pacífica y mirando hacia adelante que «yo soy una persona cofrade y devota de la Virgen del Rocío y lógicamente perdono este desliz y reconozco que la hermandad de la Puebla del Río ha hecho lo correcto retirando el cartel. Entiendo que ellos no tienen por qué conocer toda mi obra al completo, así que ya doy por cerrado este asunto una vez que se ha hecho el menor daño posible».

De hecho, el propio Fernando Aguado también ha eliminado, horas después, la publicación de la noticia del posible plagio de su obra que había lanzado Huelva24 este miércoles por la noche y que él había puesto en su perfil de Facebook.