Abierto el plazo para optar a los cursos gratuitos que formarán a trabajadores del sector del hidrógeno verde en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ha informado que este miércoles se ha abierto el plazo de solicitud para acceder a los dos cursos gratuitos que se incluyen dentro del proyecto 'H2 VerdeHuelva', y que están destinados a formar a trabajadores para que puedan trabajar en el sector del hidrógeno verde. Con estos cursos se obtienen los certificados de profesionalidad necesarios que permiten trabajar en montaje industrial orientado al sector del hidrógeno verde, operaciones básicas en planta química y soldadura.

Hasta el 24 de septiembre se podrán presentar las inscripciones para optar a las 35 plazas disponibles, 20 en Montaje industrial orientado al sector del hidrógeno verde (Nivel 1) y 15 en Operaciones básicas en planta química (Nivel 2). Las solicitudes podrán realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Huelva y de manera presencial en el centro Municipal Los Rosales, sito en Plaza de los Galeotes en horario de 9:00 a 13:00 horas.

La teniente de alcaldesa de Empleo, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha animado a los desempleados onubenses a aprovechar esta oportunidad «única» porque «son cursos que suponen una formación muy específica y orientada a cubrir los puestos de trabajo que van a demandar las empresas en el marco de la revolución industrial en marcha». En algunos casos, explica de Mora, «son cursos que se van a impartir por primera vez en la capital».

Este miércoles se ha abierto el plazo para los cursos de montaje industrial y operaciones básicas en planta química que se desarrollarán en octubre. Más adelante se abrirá el de soldadura con electrodo revestido y TIG con tecnología de realidad aumentada, que está previsto para febrero de 2026.