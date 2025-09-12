¿Adiós al Aqualon? El que fuese el primer centro comercial de Huelva podría tener una nueva vida como hotel

Fue una revolución cuando abrió sus puertas, no solo a nivel comercial, con todas las primeras marcas en sus pasillos, sino también en lo que a ocio se refiere. Zona de marcha, lugar de encuentro de cinéfilos, templo de locos por las compras, o destino que visitar según la web de Turismo de Andalucía, que destaca sus vistas sobre las marismas del Odiel.

El centro comercial Aqualon, el primero que abrió sus puertas en la capital onubense, allá por 2004, se encuentra dando sus últimas boqueadas. En los últimos tiempos sus establecimientos han ido echando el cierre y se encontraba ya al 20% de ocupación, quedando apenas algunos locales de restauración, la bolera y los cines, después de que el centro de escalada y el gimnasio bajasen la persiana recientemente. Emblema de otros tiempos, el icónico edificio enfrenta ahora un futuro incierto, aunque el grupo inversor propietario podría estar en negociaciones para transformarlo en un hotel, una posibilidad sobre la que se ha pronunciado este viernes el primer teniente alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias.

Posible hotel

El concejal ha valorado de forma positiva la reconversión. «Quieren hacer un cambio de su oferta a esta ciudad. Nos parece bien porque toda esa zona, que es la nueva fachada marítima que va a tener la ciudad de Huelva, merece una transformación importante y el Aqualon también se va a beneficiar», ha señalado.

Arias ha subrayado además que se trata de un proyecto que encaja en los planes de desarrollo turístico de la capital. «Ese antiguo centro comercial va a tener un cambio de uso, o eso proponen los propietarios, y nos parece interesante», ha explicado, en respuesta a las preguntas de los periodistas.

El responsable municipal de Urbanismo ha incidido además en la importancia de incrementar la capacidad hotelera de la ciudad. «La oferta hotelera en Huelva es muy necesaria, lo hemos visto en los datos de este verano. Huelva ya es un destino que vamos a seguir potenciando turísticamente», recordó.

La propuesta de reconversión del Aqualon en un hotel de lujo con zona de ocio aparece así como una de las alternativas más sólidas para revitalizar un espacio que marcó una época en la ciudad. De confirmarse, no solo supondría una nueva vida para el inmueble, sino también un impulso para la oferta turística, sumando su cambio de uso como novedad en una zona llamada a transformarse profundamente en los próximos años, con toda la urbanización del Muelle de Levante.