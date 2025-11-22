Pablo López elige Huelva para iniciar su nueva gira 'El niño del espacio' en 2026

Pablo López ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un anuncio inesperado: su nueva gira, El niño del espacio en concierto, arrancará en Huelva el viernes 9 de enero de 2026, convirtiendo a la provincia en el punto de partida de un tour que recorrerá 31 ciudades españolas. Por el momento, se desconoce en qué espacio de la capital tendrá lugar el concierto inaugural, un detalle que previsiblemente se confirmará coincidiendo con la apertura de la preventa de entradas.

El malagueño difundió la noticia este sábado a través de sus redes sociales, donde compartió el cartel completo de fechas de su nuevo espectáculo, cuyo nombre coincide con su canción recién estrenada. Con esta gira, López regresará a los escenarios tras su anterior tour Concierto 360 grados. Un piano, una voz.

La propuesta, según ha señalado Europa Press, está concebida para teatros y auditorios, donde el artista interpretará tanto sus grandes éxitos como temas de su próximo trabajo discográfico. El propio cantante ha definido esta nueva etapa creativa como «ilusionante y profundamente personal».

Tras su estreno en Huelva, el viaje musical de Pablo López continuará por ciudades como Vigo, Valencia, Alicante, Salamanca, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Bilbao o Barcelona. Llama la atención la ausencia de Madrid en el calendario, aunque no se descarta que el artista amplíe la gira con nuevas fechas.

Preventa privada

La preventa privada de entradas se activará el lunes 24 de noviembre a las 10.00 horas y permanecerá disponible hasta el martes 25 de noviembre a las 10.00 horas. Para acceder, los interesados deberán registrarse en el formulario habilitado específicamente para la gira.