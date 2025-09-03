En este bar de Huelva puedes pedir todo tipo de tapas por menos de tres euros: «Creo que son las más baratas de la ciudad»

A pocos metros del Gran Teatro en pleno corazón de Huelva se encuentra el Bar Tapería Entre Amigos, un bar que se ha ganado fama por ofrecer una de las cartas de tapas más baratas de la ciudad.

El local cuenta con cerca de 50 tapas diferentes, todas a un precio fijo de 2,70 euros, con opciones para todos los gustos. Desde carnes como la carrillada o el solomillo al whisky, hasta pescados como chipirones a la plancha o langostinos al ajillo. Tampoco faltan clásicos como el salmorejo, el pincho de tortilla o las croquetas de jamón, junto con propuestas más originales como el flamenquín de roquefort o los huevos rotos con jamón.

Si se prefiere un plato más completo, también hay alternativas que rondan los 6 euros, manteniendo siempre la buena relación calidad-precio.

Además, el bar ofrece una sección de montaditos desde 2 euros, con opciones tan variadas como hamburguesa, pechuga con salmorejo, atún a la plancha, melva con pimientos o bacalao ahumado.

Aunque el local no es muy grande y las mesas interiores son limitadas, Entre Amigos cuenta con terraza exterior y un ambiente cercano que lo convierten en una parada ideal para tapear en el centro de la ciudad.

El buen sabor de su cocina y la amabilidad del servicio han hecho que el bar destaque en plataformas como Google y TripAdvisor, donde acumula valoraciones muy positivas.

Referentes del tapeo en Huelva

En tiempos donde salir a comer fuera puede resultar cada vez más costoso, Entre Amigos se ha convertido en un verdadero refugio gastronómico para quienes buscan calidad sin que el bolsillo se resienta. Su propuesta es sencilla pero efectiva: tapas abundantes, sabrosas y con mucha variedad, todas a un precio fijo de menos de tres euros.

Fachada del Bar Tapería Entre Amigos facebook entre amigos

Esta combinación ha hecho que el bar se consolide como una de las mejores opciones de tapeo en el centro de Huelva, tanto para locales como para visitantes. Con una carta que abarca desde los sabores más tradicionales hasta propuestas más originales, Entre Amigos ha logrado situarse como un clásico de la ciudad, un lugar donde se puede disfrutar del tapeo de siempre con precios que hoy en día resultan difíciles de encontrar. Es, en definitiva, la prueba de que aún se puede comer bien, variado y con calidad sin gastar demasiado.