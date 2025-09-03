El edificio del nuevo Primaprix en el centro de Huelva cuenta con viviendas y una fachada de 1902 recuperada

El próximo jueves 18 de septiembre, el centro de Huelva sumará un nuevo atractivo con la apertura de una tienda Primaprix en el número 12 de la calle Concepción. Sin embargo, este proyecto va mucho más allá de la llegada de la cadena de descuentos al centro de la ciudad: supone la recuperación integral de un edificio con historia, cuya fachada de 1902 ha sido restaurada, devolviendo al corazón de la ciudad parte de su memoria arquitectónica, tan poco valorada en demasiadas ocasiones.

Así, el inmueble ha sido objeto de una profunda transformación, gestionada por la empresa Invermar -de la que forma parte Pepe El Marismeño-, dedicada a la comercialización de parques comerciales y locales en Huelva, e impulsada por Marismemil, segunda empresa de la familia promotora, enfocada en la compra y rehabilitación de edificios singulares en Huelva. La intervención ha permitido no solo habilitar la planta baja para la llegada de Primaprix, sino también dar forma a un conjunto residencial y de oficinas en las plantas superiores.

El resultado es un edificio moderno pero que mantiene el encanto del pasado, gracias a la recuperación de su fachada original de principios del siglo XX, en contraste con lo ocurrido en otros inmuebles del entorno donde la memoria arquitectónica se ha perdido bajo nuevas construcciones, víctima de la piqueta.

Viviendas y oficinas en pleno centro

Además de la tienda, el número 12 de la calle Concepción cuenta con ocho apartamentos. En concreto, el conjunto residencial se distribuye en cuatro lofts, un piso de dos habitaciones y tres pisos de una habitación, que se han estado promocionando -y se han vendido- tanto para familias como para inversores interesados en el centro de la capital.

«Desde Marismemil nos sentimos orgullosos de recuperar una fachada del 1902. Gracias a Cinta e Inma, que nos han facilitado desde el Ayuntamiento los documentos necesarios para poder vestir el centro de la ciudad. A mí personalmente me encanta, y era el más pesimista», señalaba hace unas semanas Pepe El Marismeño, que ha estado dando buena cuenta del proyecto, siguiéndolo paso a paso.

Así, hace unos días era el encargado de dar la noticia, y de paso dejar en el aire otra para el futuro. «Muy contentos de anunciar la próxima apertura en calle Concepción 12 de Primaprix, más ocho apartamentos —de los cuales tres ya se han vendido y cinco están en régimen de alquiler— y dos oficinas que se han vendido a un gran empresario de Huelva. Gracias a todos por los elogios de la fachada. Pronto os hablaremos de otro lugar emblemático de Huelva que estamos cerrando».

Apertura el 18 de septiembre

Así, la cadena Primaprix, que ya cuenta con otro establecimiento en el parque comercial Puerta del Odiel, abrirá sus puertas en el centro de la ciudad el próximo jueves, 18 de septiembre.

Anuncio de la próxima inauguración h24

Una inauguración que trae consigo además la buena nueva de la recuperación de un edificio singular de Huelva, que mantendrá estéticamente su esencia, aunque estrene nueva vida.