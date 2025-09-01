Accidente mortal en Huelva: Las víctimas del atropello múltiple en la A-49 son dos mujeres

El accidente mortal ocurrido este domingo en la A-49, a la altura de Trigueros, en el que un vehículo arrolló a tres personas que estaban en la calzada tras averiarse su coche tuvo como víctimas a dos mujeres. Una de ellas tenía 57 años y la otra 20, tal y como confirmó a Huelva24.com el Servicio de Emergencias 112 Andalucía este lunes.

La Guardia Civil de Huelva se encuentra investigando este trágico suceso, que se produjo en el kilómetro 71 de la autovía, pasadas las 15.30 horas, en dirección a Huelva. Los ocupantes de una furgoneta se detuvieron en el arcén tras sufrir un percance con una de las ruedas, que se reventó. Al descender del vehículo fueron arrollados por un turismo, causando la muerte a dos mujeres, mientras que otra persona más resultó herida.

Accidente en plena operación retorno

El choque, en plena jornada de operación retorno de las vacaciones, fue muy violento y en las imágenes realizadas por este periódico se aprecia cómo la furgoneta fue alcanzada por la parte trasera y quedó completamente destrozada por el impacto. Tras el accidente se desplazaron al lugar de los hechos efectivos sanitarios, así como agentes de la Guardia Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El dispositivo especial de tráfico, que comenzó el viernes, preveía más de 100.000 desplazamientos en la provincia de Huelva, entre los que se ha destacado el siniestro mortal ocurrido en Trigueros.