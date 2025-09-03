A prisión el conductor que causó el atropello múltiple en la A49

Así quedaron los vehículos tras el accidente, a la izquierda el del conductor que ha sido enviado a prisión

El juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, en funciones de guardia, acordó en la noche de este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del conductor del vehículo que este pasado domingo atropelló mortalmente a dos personas en la A-49, en el kilómetro 71, a la altura del término municipal de Trigueros.

Inicialmente, se le atribuyen un presunto delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo los efectos de sustancias drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave con vehículo a motor y dos presuntos delitos de lesiones, según ha informado este miércoles la oficina de comunicación del TSJA.

Como adelantó este lunes Huelva24, el conductor. de origen alemán, había dado positivo en el consumo de drogas, concretamente en THC (cannabis) ; por lo que fue detenido inmediatamente dada la gravedad del accidente. El siniestro ocurrió sobre las tres y media de la tarde. Una furgoneta que se dirigía en sentido Huelva reventó una de las ruedas y el vehículo se quedó parado en el carril izquierdo, junto a la mediana.

Instantes después del atropello h24

Los ocupantes de ese vehículo se bajaron y a los pocos segundos fueron arrollados por un turismo que venía por detrás. El impacto fue brutal, según detallan algunas fuentes consultadas por este periódico. Dos mujeres, de 57 y 20 años, murieron y otras dos personas resultaron heridas. La primera de las víctimas mortales fue la que recibió el golpe más fuerte y murió en el acto; mientras la segunda, que estaba embarazada, trataron de reanimarla sin éxito.

Las víctimas eran vecinas de la localidad sevillana de Tomares, donde se decretó el lunes dos días de luto. Pertenecían a una familia conocida en el pueblo porque se dedican a la venta ambulante de juguetes y otros artículos infantiles y suelen verse en las fiestas que se celebran a lo largo del año. El alcalde de Tomares, José María Soriano, fue quien confirmó la procedencia de las dos fallecidas a través de un mensaje de condolencia publicado en su perfil de la red social X. «Estamos profundamente consternados por el trágico fallecimiento de dos vecinas de Tomares en un accidente ocurrido en Trigueros. En nombre de todo el municipio, quiero trasladar mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos en estos momentos. Descansen en paz».