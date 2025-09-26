Cierran los cines de Aqualon de Huelva tras 20 años de proyecciones

El próximo domingo, los Cines Aqualon cerrarán sus puertas de forma definitiva tras dos décadas de proyecciones. Con su clausura, Huelva pierde el único cine que quedaba dentro de su núcleo urbano, una noticia que marca el fin de una era para muchos cinéfilos de la capital.

A partir de la próxima semana, la única opción para ver estrenos en la gran pantalla en la ciudad serán las salas del centro comercial Holea, situado en la periferia, obligando a los espectadores a desplazarse fuera del centro para disfrutar del séptimo arte. La dirección de los cines ha querido despedirse del público onubense con una emotiva carta: «Mi querida Huelva, el próximo domingo echamos la cortina tras veinte años a tu lado». En el texto, se repasan los momentos compartidos con la ciudad: «Hemos crecido juntos, hemos reído juntos, hemos llorado juntos. En mis salas he sentido cada estremecimiento, cada emoción; y he compartido vuestra ilusión y vuestra pasión por devorar las historias de la gran pantalla».

El escrito también tiene un recuerdo especial para sus clientes más fieles. «Echaré de menos al cinéfilo que venía solo cada noche de lunes y jueves a ver su película de autor, a la familia en cada matinal, a la pareja en busca de una historia romántica». La carta concluye con un agradecimiento general y una disculpa por los fallos: «Gracias por elegirnos. A todos. Y perdón por los errores cometidos pero, bueno, ¡nadie es perfecto!».

La carta, además, está plagada de referencias cinematográficas, apelando a la memoria cinéfila de los espectadores. «La fuerza está conmigo, nos repetíamos en momentos de crisis», se lee en la misiva, que también incluye guiños a títulos como Titanic («¡Soy el rey del mundo!»), Blade Runner («esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia») o Terminator («Sayonara, baby»).

La despedida finaliza con una referencia al mítico Cine Emperador de la capital y un mensaje para el futuro: «Y aunque ya no será conmigo... os decimos: Sea usted joven, vuelva al cine». Con este cierre, se pone el «The End», como reza la propia carta, a veinte años de historia cinematográfica en el corazón de Huelva.