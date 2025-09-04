Cinco empresas se disputan las obras de reforma y ampliación de la Escuela de Arte León Ortega

La ampliación y reforma de la Escuela de Arte León Ortega de Huelva sigue dando pasos en su tramitación, aunque con plazos algo más largos de lo que se había previsto inicialmente por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo. Cinco empresas han presentado sus ofertas para ejecutar los trabajos, cuyo presupuesto de licitación asciende a 4,2 millones de euros (IVA incluido), según consta en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía.

Las compañías que han concurrido al procedimiento abierto de adjudicación son Construcciones Gallardo Barrera S.L., Vialterra Infraestructuras S.A., Obras Generales del Norte S.A., TR Construya S.L. y la UTE formada por Alto La Era Construcciones S.L. y Construcciones Manuel Zambrano S.A.. Todas ellas han aportado propuestas con plazos de garantías similares, fijados en 24 meses, y ligeras variaciones en el presupuesto ofertado, que oscila entre los 2,9 y los 3,1 millones de euros (sin IVA).

La mesa de contratación deberá ahora requerir a las empresas la justificación de la viabilidad de sus ofertas antes de emitir la valoración definitiva y formular la propuesta de adjudicación. Este trámite administrativo introduce un margen temporal que pospone el inicio de las obras más allá de la previsión inicial de la Junta, que había fijado su comienzo en torno a cuatro meses tras la licitación, anunciada el pasado mes de mayo.

Así, el proceso sigue adelante aunque el comienzo de los esperados trabajos durante el mes de septiembre no parece viable.

Una intervención estratégica

La actuación contempla la construcción de un nuevo edificio anexo en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Huelva junto al recinto actual, además de la redistribución, mejora y rehabilitación de los dos inmuebles que hoy conforman la Escuela de Arte: el edificio del antiguo Matadero Municipal y el módulo de ampliación construido con posterioridad.

La inversión, cofinanciada con fondos europeos, tiene un plazo de ejecución previsto de 18 meses desde el inicio de los trabajos. No obstante, la tramitación administrativa obligará a que ese horizonte de comienzo se retrase respecto a la estimación inicial, si bien la Junta mantiene su compromiso de que las obras comiencen dentro del actual ejercicio.

Esta actuación, subrayaban en mayo desde la Consejería, supondrá un importante salto cualitativo en las instalaciones de un centro de referencia para la enseñanza artística en la provincia, y que lleva años demandando una ampliación, al objeto de desarrollar los estudios que imparte en condiciones óptimas.