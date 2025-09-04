Cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento por la bajada y el traslado de la Virgen de La Cinta

Huelva ya ultima los preparativos para uno de los días grandes de las Fiestas de la Cinta 2025. Este lunes 8 de septiembre, la Virgen de la Cinta, alcaldesa perpetua y patrona de la ciudad, descenderá desde su santuario hasta la catedral de La Merced al alba, y por la tarde será trasladada de manera extraordinaria hasta la Parroquia Mayor de San Pedro, donde permanecerá hasta la Magna Mariana del 20 de septiembre.

Con motivo de estos desplazamientos y del posterior regreso al Conquero el día 26 de septiembre, el Ayuntamiento de Huelva ha anunciado una serie de restricciones de aparcamiento que estarán en vigor en las principales calles por las que discurrirán las procesiones.

Bajada a la catedral (8 de septiembre por la mañana)

Desde primeras horas de la madrugada quedará prohibido estacionar en el paseo de Independencia hasta la catedral, en ambos sentidos.

El recorrido matinal arrancará a las 6.50 horas desde el santuario, para llegar a la catedral sobre las 11.30 horas tras pasar por la Cuesta de la Cinta, la avenida Cristóbal Colón, y el Paseo de Independencia, entre otros puntos.

Traslado a San Pedro (8 de septiembre por la tarde)

Ese mismo día, tras la Función Principal de Instituto en la catedral, la Virgen emprenderá su traslado hacia San Pedro a partir de las 20.30 horas.

Durante la tarde, estarán acotadas al estacionamiento las calles Ginés Martín y Daoiz, por donde discurrirá el cortejo antes de llegar a la plaza de San Pedro en torno a las 21.40 horas.

Subida al santuario (26 de septiembre)

La vuelta al santuario del Conquero se producirá el viernes 26 de septiembre en torno a las 20.00 horas, una semana después de la Magna Mariana. Ese día, la calle San Andrés quedará cerrada al aparcamiento para facilitar la subida procesional de la patrona, que marchará acompañada por la Banda de las Mercedes de Bollullos.

La bajada, el traslado y la subida contarán con medidas especiales de tráfico para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los actos. Desde el Ayuntamiento se recuerda a los ciudadanos la importancia de respetar las señales de prohibido estacionar y los cortes de tráfico, que estarán debidamente señalizados en las zonas afectadas.