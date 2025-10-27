Destrozan el cristal de la sede de Vox Huelva

Vox Huelva ha denunciado este lunes un nuevo acto vandálico en su sede de la capital, ubicada en el número 5 de la calle Fernando el Católico, que ha amanecido con el cristal delantero roto.

Según ha explicado la presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP), María López Zambrano, «en esta ocasión, han destrozado el cristal del frontal delantero, un ataque que hemos denunciado en la Policía Nacional, como ya hicimos hace ocho días cuando el domingo 19 de octubre nos encontramos pintadas e insultos a Abascal en la fachada, con frases como 'Que le follen' , 'Viva lo LGTBI' o 'Viva la República».

López Zambrano ha recordado que hace aproximadamente un mes, «tiraron naranjas, escupieron al cristal y lógicamente tuvimos que avisar a la Policía Nacional» y «el pasado mes de julio también nos encontramos pintadas, por lo que por desgracia, esto no es algo nuevo y ya lo vivimos con anterioridad en la antigua Oficina Municipal de VOX en la calle Rábida con pintadas de genitales, frases como 'Fuck, hijos de puta', o el arrojo de excrementos».

Pintadas en casa del portavoz

Además de en la sede provincial, el propio portavoz de Vox en el Ayuntamiento de capital, Wenceslao Font, tuvo que denunciar pintadas en su vivienda. Así, el 10 de junio de 2020, en el exterior de su portal pintaron una esvástica rodeada de un círculo y acompañada por las palabras «Vox fascista». Y cuatro días después apareció otra esvástica nazi acompañando a la palabra «fascista» en la zona de buzones, en el interior del portal.

Para López Zambrano, el nuevo ataque es «un desprecio a la democracia y a los valores de convivencia. Estos hechos deleznables son la manifestación más evidente de odio hacia el que opina diferente pero ni los insultos, ni los actos vandálicos nos van a amedrentar», ha advertido. Así, ha apelado al «respeto» y a la «tolerancia», valores desde los que, según ha asegurado, «nosotros seguiremos trabajando por mejorar la vida de los onubenses».