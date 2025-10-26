Comienzan este lunes las demoliciones para la futura Plaza Mayor de Huelva, con afecciones al tráfico en la zona centro

El proyecto de la futura Plaza Mayor de Huelva da un nuevo paso este lunes, 27 de octubre, con el inicio de las demoliciones necesarias para liberar el espacio donde se levantará este nuevo enclave urbano. Las máquinas comenzarán a trabajar a partir de las 9.00 horas en la calle Jesús del Calvario, 14, donde se derribará la primera de las edificaciones incluidas en el Plan Especial de Reforma Interior del Antiguo Mercado del Carmen.

El Ayuntamiento ha previsto un plazo de ejecución de unos diez días para esta primera intervención, tras la que los trabajos continuarán en la calle Duque de la Victoria, 10. Ambas actuaciones forman parte de la reordenación integral del entorno del antiguo mercado, que aspira a transformar este punto neurálgico del centro en un espacio abierto y moderno, con vocación de convertirse en el nuevo corazón urbano de la capital onubense.

Cortes de tráfico y eliminación de aparcamientos

Así, durante los próximos días se registrarán afecciones al tráfico y al estacionamiento en la zona. El acceso de vehículos desde Duque de la Victoria hacia Jesús del Calvario se verá puntualmente interrumpido en función de las necesidades de paso de maquinaria y camiones, aunque el acceso a los garajes privados de la calle quedará garantizado en todo momento.

También se eliminarán los aparcamientos existentes en Jesús del Calvario y parte del aparcamiento privado colindante se verá afectado por el perímetro de seguridad que se establecerá en torno a la obra. El Ayuntamiento ha venido informando a los vecinos y comercios del entorno sobre los cortes y limitaciones temporales, con el objetivo de minimizar las molestias y garantizar la seguridad.

Las actuaciones están siendo coordinadas por las áreas de Movilidad y Seguridad Ciudadana, junto a la empresa urbanizadora, y contarán con la presencia de la Policía Local para regular el tráfico y garantizar el acceso a residentes y vehículos autorizados.

Estas demoliciones llegan pocas semanas después del arranque de los trabajos de urbanización del solar del antiguo Mercado del Carmen, donde ya se han instalado las vallas perimetrales y la caseta de obra. Según el concejal de Urbanismo, Felipe Arias, la ciudad está ante una «obra histórica», un proyecto «muy anhelado por todos los onubenses» que permitirá «desbloquear una de las grandes asignaturas pendientes» de la capital.

El proyecto contempla la creación de un gran aparcamiento subterráneo con capacidad para 450 vehículos, que servirá de base estructural a la futura plaza. Sobre él se levantará un espacio público de diseño clásico, con soportales comerciales, zonas arboladas, bancos tipo Huelva, farolas fernandinas y áreas de estancia, integrando además la Casa de la Chanca, edificio del siglo XIX que se mantendrá como testimonio patrimonial del casco histórico.

Una vez completadas las demoliciones, los trabajos continuarán con la construcción del aparcamiento subterráneo y la urbanización de la superficie, que transformará por completo el paisaje urbano de este céntrico enclave.