El futuro Plan de Accesibilidad de Huelva, en manos de los onubenses: arranca la fase de consulta popular

El Ayuntamiento de Huelva ha dado esta mañana el paso definitivo para cambiar la fisonomía y el funcionamiento interno de la capital con la presentación del primer Plan de Accesibilidad Integral de la ciudad. El edificio de la Gota de Leche ha servido de escenario para la puesta en marcha de lo que el equipo de Gobierno define como una estrategia transversal, cuyo primer hito es la elaboración de un diagnóstico certero o «radiografía» del estado actual del municipio. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Adela de Mora, y la jefa del área de planificación estratégica de Ilunion Accesibilidad, Tatiana Alemán, ha presidido un acto que marca también el inicio del proceso participativo con el tejido asociativo onubense.

Durante su intervención, Pilar Miranda ha calificado este plan como una «asignatura pendiente que había en nuestra ciudad» y ha recordado que su ejecución responde a un compromiso electoral que ahora comienza a materializarse tras la adjudicación de los trabajos a Ilunion, entidad perteneciente al Grupo Social ONCE. La elección de esta consultora no es casual, tal y como ha explicado la regidora, quien ya coincidió con ellos durante su etapa al frente de la Autoridad Portuaria: «Yo los conocí en el Puerto, hicieron el Plan de Accesibilidad del Puerto y trabajan magníficamente porque llevan la accesibilidad en su ADN».

Presentación esta mañana en la Gota de Leche ayto. huelva

El proyecto arranca con una primera fase centrada en el análisis exhaustivo de la realidad onubense. El objetivo es detectar no solo los obstáculos físicos evidentes, sino también aquellos invisibles que dificultan la vida diaria de muchos ciudadanos. «En Huelva existen barreras arquitectónicas, laborales, sociales y de la comunicación. Se trata de detectarlas y luego, poco a poco, ir eliminándolas», ha asegurado Miranda. Una vez completado este diagnóstico, el plan contará con una calendarización y un presupuesto específico para ejecutar las soluciones necesarias. Para recoger el punto de vista ciudadano respecto a estas barreras, el Ayuntamiento ha habilitado un enlace a la encuesta.

Beneficio para todos

Uno de los mensajes centrales lanzados esta mañana en la Gota de Leche es el cambio de paradigma sobre a quién beneficia realmente la accesibilidad. Lejos de ser una política sectorial para un grupo reducido, la alcaldesa ha subrayado con datos la universalidad de estas medidas: «La accesibilidad es totalmente imprescindible para un 10% de la población; para un 30% es necesaria, pero es buena para el 100% de la población».

En este sentido, Miranda ha detallado que las mejoras proyectadas repercutirán positivamente en un espectro muy amplio de la ciudadanía, citando expresamente a «personas con discapacidad, lógicamente, pero también embarazadas, personas operadas de algún miembro o que, simplemente por la edad, se sienten afectadas». Esta visión integral implica que el plan tocará aspectos estructurales de la gestión municipal, llegando a influir en la redacción de los futuros contratos públicos. «Afectará a pliegos de empresa, afectará a las calles y a muchísimas circunstancias de la ciudad», ha advertido la primera edil.

Proceso participativo

La jornada de hoy no se ha limitado a una presentación institucional, sino que ha servido para inaugurar la fase de escucha activa. En la Gota de Leche se han dado cita representantes de asociaciones de vecinos, entidades de la discapacidad, colectivos de mujeres y asociaciones de mayores. La intención del consistorio es recabar el «consenso y el diálogo de toda Huelva para poder ser más eficaces y eficientes» en la detección de problemas.

La regidora ha querido ser realista respecto a la magnitud del trabajo que queda por delante reconociendo que se trata de una tarea difícil: «Esto no es un huevo que se echa a freír; es un proceso muy importante y muy difícil de llevar a cabo, porque es hacerle una radiografía a la ciudad».

El acto también ha servido para reconocer la labor de quienes han impulsado esta iniciativa desde el área de Servicios Sociales. La alcaldesa ha agradecido el trabajo de la actual teniente de alcaldesa, Adela de Mora, así como de todo el personal técnico y del anterior concejal del ramo, José Manuel Moreno, quien inició los trámites de este proceso. Con la presencia de técnicos y concejales de distintas áreas en la presentación, el Ayuntamiento quiere lanzar el mensaje de que la accesibilidad deja de ser una competencia estanca para convertirse en un eje que atravesará toda la gestión municipal. «El camino se hace andando y hoy empezamos», ha concluido Miranda.

Plazos

La primera fase tiene un plazo de ejecución de un año. A continuación, comenzará el proceso de adaptación de la ciudad, de actuación integral para resolver todas las necesidades detectadas en esa radiografía. Será un trabajo complejo, transversal, que se debe calendarizar, dotar de presupuesto y con la implicación de todas las áreas del Ayuntamiento.

La redacción del Plan se desarrollará a lo largo de los próximos meses, con un enfoque integral y participativo. La meta es que pueda estar aprobado y en marcha en 2026, para desarrollarse con visión a cinco años.