Las lluvias vuelven a Huelva esta semana: AEMET advierte de un 100% de probabilidad de precipitaciones

La lluvia regresa a Huelva esta semana. Según los datos publicados por AEMET, la previsión marca un 100% de probabilidad de precipitaciones en las primeras horas de la jornada del martes, lo que anuncia un cambio notable en la meteorología tras días de estabilidad.

La predicción indica un giro brusco en el tiempo: cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, sobre todo de madrugada y durante las primeras horas del día, con claros en las horas centrales para volver a aumentar las probabilidades de lluvia e incluso tormentas a partir de las 18.00 horas.

Así, las previsiones meteorológicas alertan de que las precipitaciones podrían ser persistentes, y en algunos momentos intensas.

Este episodio de lluvias llega después de una temporada seca o con precipitaciones dispersas, por lo que supondrá un alivio para la vegetación y las reservas hídricas. Sin embargo —y como cada vez que la lluvia retorna con fuerza a Huelva— también implica riesgos urbanos, con la posibilidad de acumulación de agua, calles mojadas y problemas de drenaje en zonas habituales de inundaciones.

Previsión para los próximos días

El frente lluvioso que se avecina podría prolongarse más allá de la jornada de este martes, y los modelos de predicción apuntan a una semana variable, posiblemente con nuevos episodios de precipitaciones y cielos nubosos ocasionales de cara al jueves, cuando a partir del mediodía aumenta la posibilidad de chubascos.