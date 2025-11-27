El Ayuntamiento de Huelva comenzará a multar a los patinetes que incumplan la ordenanza antes de final de año

El Ayuntamiento de Huelva comenzará a sancionar, a través de la Policía Local, antes de final de año a los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinentes, que no cumplan con la nueva ordenanza municipal. Esta se llevará a pleno este viernes y tras un periodo de exposición pública de 30 días entrará en vigor.

En dicha ordenanza se prevén sanciones de entre 50 y 400 euros en función de la gravedad de la infracción: leve, grave y muy grave es el baremo. Para circular correctamente, los usuarios deben llevar casco, luz delantera y trasera en el vehículo o sobre el propio conductor, así como un seguro de responsabilidad civil.

Además, deberán circular únicamente por la calzada, sin tener permitido transitar zonas peatonales y aceras. Otro requisito es no superar los 25 kilómetros por hora de velocidad y con una distancia de metro y medio con respecto a las puertas de las viviendas. La edad mínima para su uso es de 15 años.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, ha considerado en rueda de prensa que era «importante regular» la circulación de estos vehículos, que considera que representan una forma de movilidad positiva y «ecológica». No obstante, deben circular «de una forma adecuada» y en condiciones de garantía de seguridad para los peatones.