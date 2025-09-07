Huelva vivirá un 8 de septiembre extraordinario junto a la Virgen de la Cinta

Este año no se repetira la estampa del amanecer por lo alto del Conquero

El 8 de septiembre es una fecha marcada en el corazón de los onubenses. Cada año la patrona de la ciudad recorre las calles del centro de forma solemne una vez finalizados los cultos en su honor. Este año, sin embargo, la jornada tendrá un carácter extraordinario a causa del Jubileo de la Esperanza y la Virgen de la Cinta bajará en la mañana del 8 de septiembre desde el Santuario del Conquero hasta el centro de la ciudad para iniciar a partir de entonces la celebración de los cultos en su honor.

A las 6 de la mañana tendrá lugar en el Santuario Diocesano de la Cinta la celebración de la Misa del Alba. A su finalización dará comienzo la bajada de la patrona con dirección a la Catedral de la Merced. Una bajada que este año, si distinto es el día de celebración, distinto será también su itinerario, pues en vez de recorrer el Conquero atravesará el barrio de las Colonias hasta llegar a la Seo onubense. No cambiará el acompañamiento musical, que como es tradición estará a cargo del Coro de Campanilleros.

La Virgen de la Cinta saldrá de su templo a la plaza de los Capellanes, para dirigirse posteriormente al paseo de la Procesión de los Marineros, cuesta de la Cinta, rotonda Juan Antonio el Zapatero, Humilladero, avenida Cristóbal Colón, Natividad - visitando la parroquia de Nuestra Señora de Belén-, avenida Cristóbal Colón, Paseo de la Independencia y plaza de la Merced. La Virgen Chiquita entrará en el templo catedralicio en torno a las 11.30 horas.

Traslado solemne a San Pedro

Una vez aquí, la Hermandad patronal celebrará a las 19.00 horas su solemne función principal, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Terminada la celebración eucarística, dará comienzo el traslado solemne de la Virgen de la Cinta a la Parroquia Mayor de San Pedro.

Durante este traslado, la patrona estará acompañada por las autoridades de la ciudad y las diferentes hermandades de gloria y penitencia.

El itinerario a seguir en este traslado de la tarde del lunes día 8 de septiembre plaza de la Merced, Dr. Vázquez Limón, Ginés Martín, La Palma, plaza Virgen de los Ángeles, Daoiz, plaza de San Pedro, Ldo. Juan Agustín de Mora, porche. La entrada en la parroquia más antigua de la ciudad está prevista para las 22.00 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical Santa Cruz.

Cultos a la Virgen de la Cinta

Muchas décadas después, la patrona de Huelva volverá a presidir el altar mayor de la Parroquia Mayor de San Pedro. El templo que acogiera la celebración de los cultos de la Virgen de la Cinta hasta la creación de la Diócesis de Huelva volverá a acoger la tradicional novena a la santísima virgen. Entre los días 9 y 17 de septiembre, a las 20.00 horas, la Hermandad de la Cinta celebrará sus cultos. Desde San Pedro saldrá la Virgen de la Cinta para participar en la procesión Magna Mariana del próximo 20 de septiembre.

La Virgen de la Cinta s. borrero

El regreso de la Virgen a su santuario del Conquero tendrá lugar el viernes 26 de septiembre. A las 19.00 horas se celebrará un misa de acción de gracias por el aniversario de la coronación de la Virgen de la Cinta, celebración que servirá también como despedida. Al término de la misa, en torno a las 20.00 horas, dará comienzo la procesión de subida al santuario.

Transitará la Virgen por las calles Ldo. Juan Agustín de Mora, plaza de San Pedro, San Andrés, plaza Ivone Cazenave, avenida Manuel Siurot, rotonda Francisco Martín Olivares, y llegada al Santuario pasada la media noche.