Muere Juan Vázquez Méndez, alma de la industria salazonera en Isla Cristina: «Fue un visionario»

El empresario y fundador de la Unión Salazonera Isleña, S.A. (USISA) de Isla Cristina, Juan Vázquez Méndez, ha fallecido este miércoles. La noticia la ha confirmado la Federación Onubense de Empresarios (FOE) de la que fue fundador. El funeral se celebrará este jueves, a las 9.30 horas, en el Tanatorio Atlántico (nuevo).

Vázquez Méndez recibió la Distinción de Oro de la FOE en el año 2003. Desde la FOE han remitido un comunicando poniendo en valor el trabajo desempeñado por este empresario. Fundador en 1973 de USISA, Vázquez Méndez transformó la industria salazonera, situando a su compañía como una de las conserveras más importantes de Andalucía. Con sede en Isla Cristina, la empresa ha incorporado ya a la tercera generación familiar, «consolidando un modelo basado en la tradición y la experiencia, al que ha sumado la innovación, la digitalización y la modernización de los procesos productivos», señalan desde la Federación.

«Con la desaparición de Juan Vázquez perdemos no sólo a un magnífico y visionario empresario, que lo fue, sino también a un hombre sencillo, trabajador, de raíces humildes y con un profundo afecto allá por donde dejaba su legado. Su nombre está y estará estrechamente ligado a la historia de la industria conservera de Andalucía y al crecimiento económico de la provincia de Huelva», ha dejado por escrito el presidente de la FOE José Luis García-Palacios.

Implicado en Proyecto Hombre

USISA procesa anualmente más de 12.000 toneladas de pescado bajo las marcas de reconocido prestigio Tejero, USISA y El decano, con presencia en todo el territorio nacional y parte de Europa. «Más allá de su brillante trayectoria empresarial, Juan Vázquez Méndez destacó también por su compromiso social y solidario. Siempre dispuesto a colaborar donde fuera necesario, tuvo un especial vínculo con su pueblo, Isla Cristina, que hoy llora su pérdida. Su implicación con Proyecto Hombre fue especialmente significativa, entidad en la que ocupó la presidencia durante varios años. El Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) lleva su nombre.

«Nos deja un hombre ejemplar, tanto en lo profesional como en lo humano, que supo aunar visión empresarial, compromiso social y amor por su tierra. Su legado permanecerá vivo en nuestra organización y en toda la provincia», subraya el presidente de la FOE.