La Policía Local realizará controles de velocidad durante tres días en puntos negros de Huelva

La Jefatura de Policía Local de Huelva, como parte de una compaña preventiva para reducir los siniestros viales en la ciudad, ha anunciado que se va a proceder a realizar controles de velocidad durante los días 23, 24 y 25 de septiembre, en los puntos identificados como 'negros' por el alto número de accidentes y de manera aleatoria.

Tal y como ha trasladado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, «se trata de una nueva edición de una campaña que decidimos poner en marcha por la necesidad de mejorar la seguridad vial en el núcleo urbano y las vías de acceso a Huelva». Esta iniciativa, ha proseguido el edil, «se enmarca dentro del trabajo que desde la Policía Local se realiza para la prevención de accidentes y con el objeto de proporcionar condiciones de mayor seguridad para todos los usuarios de la vía, bien se trate de conductores o de peatones».

No en vano, ha trasladado Moreno, «hemos comprobado que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la conducción, directamente relacionado tanto con la probabilidad de sufrir un accidente como con la gravedad de sus consecuencias, y por eso creemos que esta campaña es necesaria para tratar de concienciar a la población de lo importante que es conducir a la velocidad que marca la ley».

Finalmente, el edil ha asegurado que los objetivos que se pretenden conseguir «son los de promover una conducción más segura y responsable de los conductores, la reducción de la siniestrabilidad, la protección de usuarios más vulnerables, y que a su vez tenga un efecto disuasorio y de concienciación».