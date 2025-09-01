El PP de Huelva confía en que las obras del Materno Infantil empiecen antes de que acabe el año

Los 'populares' Manuel Andrés González y Berta Centeno, en los terrenos que ocupará el Materno Infantil

El PP de Huelva confía en que las obras del Hospital Materno Infantil empiecen antes de que acabe el año o a comienzos de 2026. El presidente del partido onubense, Manuel Andrés González, ha destacado que este nuevo centro hospitalario supondrá un «avance histórico» en la sanidad de Huelva.

González, quien ha estado acompañado por la secretaria general de los Populares onubenses, Berta Centeno, en la zona donde irá ubicado junto al Juan Ramón Jiménez, ha subrayado que el Gobierno andaluz hace que los proyectos «avancen y se conviertan en realidades, mientras que durante años los gobiernos del PSOE en la Junta solo hicieron promesas que después incumplían».

El Materno Infantil contará con una inversión de casi 85 millones de euros y dispondrá de más de 36.000 metros cuadrados y 125 camas, liberando espacio del Hospital Juan Ramón Jiménez que aumentará las consultas y áreas en otras especialidades en beneficio de los onubenses.

Ampliado el plazo de ofertas

González ha recordado que la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, ha ampliado el plazo de presentación de ofertas de las empresas interesadas en la construcción del hospital hasta el próximo 25 de septiembre para facilitar que el mayor número de empresas pueda concurrir al concurso público.

«El Materno Infantil va a empezar a construirse en los próximos meses, una vez que se adjudique empezarán las obras a principios de año dejando de ser una promesa incumplida por los anteriores gobiernos del PSOE en la Junta a ser una realidad con calendario y presupuesto con un Gobierno del PP en Andalucía».

Entre sus principales servicios se incluyen UCI neonatal, hospitalización pediátrica, bloque obstétrico y quirúrgico, urgencias específicas y consultas externas, lo que permitirá atender más de 64.000 consultas anuales y dar respuesta a miles de familias onubenses como ya anunciara la Junta de Andalucía hace unas semanas.

«Hoy la sanidad pública en la provincia cuenta con el mayor impulso de la historia por parte de un Gobierno de la Junta de Andalucía. La construcción del Materno Infantil supondrá un antes y un después en la sanidad onubense y para miles de familias onubenses con un hospital de vanguardia, que se convertirá en una referencia en la atención de madres, niños y jóvenes».