El proyecto de la Plaza Mayor de Huelva avanza con la primera demolición en el entorno

El proyecto destinado a que Huelva cuente con una Plaza Mayor avanza desde este martes con la primera demolición en el entorno del antiguo Mercado del Carmen. Las máquinas de la empresa constructora está derribando varias viviendas antiguas situadas en la calle Jesús del Calvario para ganar superficie de cara al inicio de la construcción.

Se trata de la primera de las edificaciones incluidas en el Plan Especial de Reforma Interior del Antiguo Mercado del Carmen, unos trabajos para los que el Ayuntamiento de Huelva ha previsto un plazo de 10 días. Ya desde el pasado fin de semana estaba vallada la zona y se habían indicado los cortes y desvíos de tráfico para el inicio de estos trabajos, previstos inicialmente para la jornada del lunes.

Estas demoliciones llegan varias semanas después del arranque de los trabajos de urbanización del solar del antiguo Mercado del Carmen, área que está totalmente perimetrada y cuenta con la caseta de obra.

Tras esta primera demolición, los trabajos continuarán en la calle Duque de la Victoria, avanzando así en el plan reordenación integral del entorno del antiguo mercado, que dispondrá de dos grandes bloques de viviendas flanqueando un gran espacio social. Bajo esta plaza se construirá un aparcamiento subterráneo con capacidad para 450 vehículos. Los dos grandes edificios contará con soportales comerciales, bancos, árboles y otros elementos vegetales.

Una vez completadas las demoliciones, los trabajos continuarán con la construcción del aparcamiento subterráneo y la urbanización de la superficie, que transformará por completo esta zona del centro de la capital onubense.

Pérdida de aparcamientos

Mientras se producen estas obras, habrá una reordenación del tráfico y el acceso de vehículos desde Duque de la Victoria hacia Jesús del Calvario se verá puntualmente interrumpido en función de las necesidades de paso de maquinaria y camiones, aunque el acceso a los garajes privados de la calle quedará garantizado en todo momento. Por el contrario, se eliminarán los aparcamientos existentes en la calle Jesús del Calvario. Toda esta situación ha sido puesta en conocimiento a los vecinos y comerciantes de la zona por parte del Ayuntamiento de Huelva, que busca que impere la seguridad y se ocasiones las menores molestias posibles.