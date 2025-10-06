El Puente Sifón de Huelva, cerrado al tráfico hasta el viernes para arreglar la avería de la semana pasada

El puente Sifón se encuentra cerrado al tráfico desde este lunes y permanecerá así, al menos, hasta el viernes, al objeto de que se acometan obras de carácter urgente tras la avería registrada la semana pasada, cuando una rotura en una de las conducciones provocó una gran columna de agua visible desde distintos puntos de la ciudad.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Alimentación en Huelva, Álvaro Burgos, ha explicado que los trabajos se centrarán en las conducciones del viaducto y que se desarrollan con carácter de emergencia para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.

Durante la ejecución de las obras, el puente permanecerá completamente cerrado, tanto al tráfico rodado como al paso de bicicletas y peatones, incluyendo el carril bici. El corte se aplicará de lunes a jueves entre las 9.00 y las 19.30 horas, y el viernes de 9.00 a 13.30 horas. No obstante, desde la Junta de Andalucía han advertido que estos horarios podrían modificarse «en función del desarrollo de las obras», e incluso contemplarse un cierre continuado de 24 horas si fuera necesario, en cuyo caso se informará a la ciudadanía.

La incidencia que ha motivado esta intervención se produjo el pasado 29 de septiembre, cuando la rotura de uno de los cinco tubos que transportan agua por el puente levantó una de las bocas de acceso y generó una potente fuga que obligó a actuar de inmediato. Los técnicos de la Junta sellaron temporalmente la zona afectada e instalaron una chapa para contener la salida de agua, asegurando que el suministro no se vería interrumpido.

Con estas actuaciones, la Junta pretende reparar de forma definitiva la avería y evitar nuevas incidencias en una infraestructura esencial que une la capital con el entorno metropolitano.