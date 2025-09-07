Rozalén clausura la programación musical de La Cinta poniendo a bailar al parque de Zafra

La programación musical de las Fiestas de la Cinta 2025 se despidió este domingo por todo lo alto. El parque de Zafra volvió a convertirse en el epicentro de la música en directo con la actuación de Rozalén, una de las voces más queridas y comprometidas de la escena nacional, que puso el broche de oro a un fin de semana marcado por la diversidad y la calidad artística.

Desde que apareció en el escenario, la cantautora albaceteña logró envolver al público con su energía cercana, su sonrisa constante y ese repertorio que mezcla la ternura con la reivindicación social. Miles de onubenses corearon canciones que ya forman parte de la banda sonora colectiva de más de una generación, pues eran diversas las edades que se advertían entre los asistentes al concierto.

Rozalén durante su actuación alberto díaz

El parque Zafra, lleno hasta la bandera, tuvo 'competidor' nuevamente en el recinto de La Orden, donde fue Lucho RK el que puso a vibrar a los onubenses.

Broche de oro a unas fiestas multitudinarias

Las Fiestas de la Cinta 2025 cierran así un apartado musical que ha reunido en Huelva a artistas de primer nivel como Raimundo Amador, Maldita Nerea o Ultraligera, junto a grupos locales que han puesto voz a estas fechas tan especiales para la ciudad.