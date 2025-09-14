Torneo de Ajedrez en Huelva: fechas y cómo apuntarse a la segunda edición del Open organizado por la Fundación Cajasol

El ajedrez volverá a ser protagonista en la capital onubense con la segunda edición del Open de Ajedrez Fundación Cajasol, un evento que busca consolidarse en el calendario deportivo y cultural de la ciudad tras el éxito de su primera convocatoria.

La cita reunirá a jugadores y jugadoras de diferentes edades y niveles, desde federados hasta aficionados, en un torneo abierto que combina espíritu competitivo y ambiente familiar, toda una oportunidad para acercar este deporte milenario al público onubense.

El campeonato cuenta con la colaboración del diario digital Tinto Noticias, la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA), la Delegación Onubense de Ajedrez (DOA) y el Hotel GrowersGo Boutique.

Fechas, lugar y cómo inscribirse

El II Open de Ajedrez Fundación Cajasol se celebrará el sábado 20 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en la sede de la entidad en Huelva (C/ Puerto, 10, 4ª planta). La jornada arrancará con la presentación de jugadores, seguida de siete rondas bajo el sistema suizo con partidas de 8 minutos + 3 segundos de incremento. La entrega de trofeos está prevista a las 14:30 horas.

Podrán participar tanto jugadores federados como no federados, hasta un máximo de 150 plazas. Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 19 de septiembre y se realizan enviando los datos al correo direccion@tintonoticias.com o por WhatsApp al 635 179 379. El coste de inscripción es de 6 euros para federados y 8 euros para no federados, salvo para quienes cuenten con títulos internacionales (MI, WMI, GM o WGM), que quedan exentos de pago.

El torneo será valedero para Elo FADA -sistema de puntuación empleado por la federación andaluza- y contará con premios en metálico para los diez primeros clasificados de la general -con 400 euros y trofeo para el ganador-, además de recompensas específicas por categorías. Todos los menores de 8 años recibirán una medalla por su participación.

La apuesta cultural de la Fundación Cajasol

La Fundación Cajasol lleva décadas siendo uno de los grandes referentes culturales y sociales de Andalucía. Con sede en Sevilla y presencia en todas las capitales andaluzas, promueve iniciativas que abarcan desde las artes escénicas y la música hasta el deporte y la formación.

En Huelva, la entidad impulsa actividades que buscan acercar la cultura y el ocio de calidad a la ciudadanía, como ciclos de cine, conciertos, exposiciones y, desde hace dos años, este Open de Ajedrez que ha encontrado una respuesta muy positiva entre el público.

La celebración de esta segunda edición no solo refuerza el vínculo entre la Fundación Cajasol y la vida cultural onubense, sino que también contribuye a difundir el ajedrez como una disciplina que fomenta la concentración, la estrategia y el pensamiento crítico en personas de todas las edades.