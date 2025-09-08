La Virgen de la Cinta, rumbo a la catedral en un 8 de septiembre extraordinario

La Virgen de la Cinta, arropada por miles de onubenses esta mañana de 8 de septiembre

La Virgen de la Cinta ha abandonado este lunes al alba su santuario del Conquero para poner rumbo a la catedral. Sones conocidos de campanilleros y miles de onubenses arropándola en su discurrir para seguir la tradición en una jornada en la que la misma se ha visto rota por la modificación en el itinerario emprendido por la patrona.

No se han dado las imágenes habituales de la Virgen Chiquita bajando el Conquero, sino otras extraordinarias, con la alcaldesa perpetua de la ciudad enfilando el Humilladero hacia la avenida Cristóbal Colón, recorriendo la barriada del Carmen y Las Colonias.

El traslado de la Cinta transcurrirá a lo largo de la mañana y está previsto que alrededor de las 11.30 horas llegue a la catedral, donde estará apenas unas horas, pues esta tarde la patrona pone rumbo a la iglesia de San Pedro, donde aguardará su salida para participar en la Magna Mariana del próximo 20 de septiembre.

La vuelta, por el camino del Conquero

Tras su estancia en San Pedro, donde en los próximo días se celebrará la Novena en su honor, y su participación en la Magna, será el 26 de septiembre cuando regrese a su santuario.

Lo hará en torno a las 20.00 horas en otra procesión extraordinaria de subida que recorrerá el camino del Conquero y en la que marchará a los sones de la Banda de las Mercedes de Bollullos Par del Condado.