Ayamonte acoge el II Congreso Consciencia con un fin solidario: ayudar a los afectados por la DANA de Valencia

El próximo 18 y 19 de octubre, la ciudad de Ayamonte (Huelva) se convertirá en punto de encuentro de la salud integrativa, la espiritualidad y la conciencia con la celebración del II Congreso Consciencia – Ciudad de Ayamonte, un evento organizado por Alma Solidaria Ayamonte que une reflexión, aprendizaje y, sobre todo, solidaridad.

Bajo el lema «Un fin de semana para sentir, compartir, despertar y ayudar», el congreso reunirá a ponentes y asistentes en torno a temas como la salud integrativa, el misterio, la espiritualidad y la conciencia, en un espacio pensado para quienes buscan crecer, abrirse a nuevas perspectivas y apostar por un mundo más humano.

Lo más importante es que el encuentro tendrá un claro objetivo solidario: todos los beneficios recaudados se destinarán íntegramente a los afectados por la DANA de Valencia, una emergencia que dejó tras de sí graves daños materiales y humanos.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial www.almasolidariaayamonte.com/congreso-consciencia con un precio especial de lanzamiento de 45 euros para todo el fin de semana, lo que convierte al congreso en una oportunidad única para disfrutar de un evento transformador y, al mismo tiempo, contribuir a una causa de ayuda urgente.

Desde la organización invitan a que todas las personas interesadas se sumen a esta cita donde la conciencia y la solidaridad van de la mano.